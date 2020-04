Alianța PDM+PSRM a votat PENTRU controversatul credit rusesc „E o altă CRIMĂ după jaful MILIARDULUI”

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc. Totuşi contemporanii îl cunosc puţin altfel. Mare parte din talentul său scriitoricesc s-a...

Procurorul general-adjunct Ruslan Popov a acționat în judecată Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova (CIJM) pentru lezarea onoarei și demnității. CIJM a realizat la începutul anului curent două achete jurnalistice în care constată că procurorul are averi mai...

„Statele civilizate alocă fonduri enorme pentru micul business. Ce aiurim de la tribuna asta? RM nu poate să-și permită. Avem 16 miliarde deficit bugetar. Avem secetă. Eu sunt de acord, acest acord are niciște chițibușuri și niște probleme. Poate din lipsă de experiență, poate din grabă. Dar nu e intenționat. Totul seamănă a sabotaj”, a declarat Dumitru Diacov.

„Pot răspunde ferm, nu există acest risc pentru gaze și mărfuri decât cele stipulate: pentru împrumuturile de stat, credite acordate cu acordul părții RM de către băncile rusești. Este vorba de bani, nu de gaz, etc. Mai este un credit de stat. E vorba de 300 de milioane de dolari”, a spus premierul Ion Chicu.

„S-au căutat păduchi în acest acord”, a comentat socialistul Oleg Lipskii. „Mai mulți deputați au început să speculeze că vin tancurile rusești. Am o bancnotă de 5 euro, vor veni de fapt mai multe. Vedeți aici vreun tanc rusesc?”, a spus și Vasile Bolea.

„V-am adresat o întrebare clară, dar nu am primit răspuns. Cine este echipa care a negociat acest acord?”, a insistat Candu. „De Guvernul RM, aveți în față una acord semnat în interesul RM”, a fost răspunsul lui Ion Chicu.

„În experiența mea, am văzut mai multe acorduri, dar e pentru prima dată când aprobăm un acord de finanțare cu asemenea prevederi. Poate Rusia a semnat acorduri cu asemenea proceduri cu alte state. Spuneți-ne și nouă, poate noi nu știm”, a menționat Andrian Candu. „RM într-adevăr a încheiat mult mai multe acorduri, mai puține bilaterale. Este adevărat, este o raritate. Acest acord este încheiat în interesul RM”, a repetat șeful Guvernului.

Cel mai controversat punct din acord, în opinia partidelor de opoziție, este cel care prevede că împrumuturile persoanelor private, în entitățile bancare ale Federației Ruse, sub garanția părții ruse și cu acordul părții RM, pot deveni datorie de stat.

