Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova invită toate partidele pro-românești și unioniste la dialog

„AUR este un proiect politic al unei noi generații de politicieni tineri, determinați să aducă, în sfârșit, Republica Moldova și cetățenii săi în spațiul românesc al demnității și prosperității”, a declarat, la rândul său, Valeriu Saharneanu.

La conferința de presă a fost prezent și deputatul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) din Parlamentul de la București, Daniel-Gheorghe Rusu, care s-a arătat sigur că formațiunea de la Chișinău va reprezenta cu demnitate interesele unioniștilor din orice colț al lumii.

„Alianța pentru Unirea Românilor este pentru unirea românilor. Năzuința noastră de bază este un trai mai bun pentru acest popor. Noi nu recunoaștem granița de la Prut, este o graniță impusă, iar acest lucru trebuie să-l înțeleagă fiecare om. Am încredere foarte mare în conducerea Alianței pentru Unirea Românilor din Republica Moldova. Chiar dacă este foarte tânăr, am încredere în Vlad Bilețchi și am certitudinea că pe 11 iulie vom produce aceeași surpriză din România și în Parlamentul de la Chișinău”, a declarat deputatul AUR, Daniel-Gheorghe Rusu.



La alegerile parlamentare din România, din decembrie 2020, Alianța pentru Unirea Românilor a acumulat aproximativ 60 de mii de voturi ale românilor din Republica Moldova, contribuind astfel la accederea în Parlamentul României a unui număr de 47 de deputați și senatori ai Alianței, dintre care 6 sunt originari din Republica Moldova.