Alianța pentru Unirea Românilor s-a lansat în Republica Moldova. Obiectivele partidului

„ Alianța pentru Unirea Românilor din România, din această clipă, are entitate, ființă politică, nu sub formă de filială, ci sub forma unui partid independent, autentic și de alternativă pentru ceea ce se întâmplă astăzi în R. Moldova și pentru a putea apropia și înfăptui în cele din urmă reunirea celor două state românești. Alianța pentru Unirea Românilor este un partid nou în R. Moldova, frate cu cel din România și nu vine să dezbine forțele unioniste de aici. (…) Românii trebuie să fie reprezentați, protejați și pentru ei să se lupte în Parlamentul de la Chișinău. Doamne ajută-ne să reușim”, a menționat liderul AUR R. Moldova.

28 Martie 2021

