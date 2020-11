Alianța PSRM+ȘOR a REFUZAT dublarea numărului de buletine în diasporă și au votat ÎMPOTRIVA chemării lui Chicu la audieri / LIVE VIDEO

„Am văzut cum s-a desfășurat alegerile prezidențiale în diasporă. Mii, zeci de mii de cetățeni nu au putut vota. Noi am propus acest proiect de lege încă în luna mai și este legat de situația pandemică. Noi propunem două zile de vot atât peste hotare, cât și pe teritoriul țării. De asemenea noi propunem suplinirea numărului de buletine de vot de la 5 000 la 10 000”, a declarat deputatul Vasile Năstase.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Mihai Popșoi, deputat PAS: „Dna Sandu nu are cum să numească un Dodon în funcția de premier. El nu are decât să meargă la Curtea Constituțională. Asta este o încerca de a proiecta o siguranță în echipa socialiștilor. Șansele lui Dodon să devină premier...

Horoscop 19 Noiembrie 2020, ora: 08:00

Saturn este in Capricorn si te tine din scurt. Pe masura ce face cuadratura cu Venus, sextil cu Soarele, dar si concjunctie cu Luna, Saturn iti ofera sansa de a-ti indeplini toate promisiunile. Poti vedea, in sfarsit, primele semne ale locului in care te indrepti. Nu numai ca planurile cu...