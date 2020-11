Alimente de POST care au multe calorii. Consumă-le cu moderație!

Mihai Popșoi, deputat PAS: „Dna Sandu nu are cum să numească un Dodon în funcția de premier. El nu are decât să meargă la Curtea Constituțională. Asta este o încerca...

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Ciorba de varză murată este populară în bucătăria rusă, poloneză, slovacă și ucraineană. Printre variantele existente în cărțile de bucate se numără și una cu ciuperci. Rețetă de ciorbă de varză murată de post Ciorba de varză este cunoscută sub numele...

Organismul acestor persoane este slăbit. O astfel de dietă le-ar pune viaţa în pericol. Este indicat ca, înainte de a ţine post, să meargă la medicul specialist, iar acesta să le recomande anumite alimente care ar putea oferi organismului aceleaşi beneficii ca şi alimentele de origine animală. În plus, pacientul trebuie monitorizat pe întreaga perioadă, conchide specialistul.

Bolnavii cronici, post doar sub supravegherea medicului Persoanele care suferă de boli hepatice cronice, au afecţiuni cardiovasculare sau diabet trebuie să se adreseze unui medic specialist înainte de a ţine post.

În perioada sarcinii, femeia are nevoie de o cantitate mai mare de proteine decât în mod normal, adaugă medicul.

Copiii sunt în plin proces de dezvoltare. Organismul lor are nevoie, zilnic, de proteină animală, luată din produse lactate sau ouă, menţionează dr. Livia Nena.

În plus, suntem tentaţi ca în perioadele de post să mâncăm cât mai multă pâine, paste, nuci şi alune.

Specialistul spune că acest stil alimentar este chiar necesar pentru fiecare dintre noi şi îl recomandă de două ori pe an.

Lichidele le putem lua şi din supe sau sucuri naturale. În plus, pentru ca dieta de detoxificare să ofere beneficiile dorite asupra organismului, este indicat să mâncăm cereale integrale, fructe şi legume proaspete. Proteinele ni le putem lua din nuci, alune, fistic sau migdale, pentru a mai putea echilibra necesarul zilnic, spune dr. Livia Nena, bionutriţionist.

Perioada postului este, pentru multe persoane, prilej de curățare spirituală, dar și de detoxificare. Numai că lipsa alimentelor de origine animală nu este întotdeauna de bun augur, cei care țin post îndreptându-și atenția spre alimente de post care nu sunt tocmai sănătoase, cum ar fi halvaua sau zacusca plină de ulei. În plus, consumul excesiv al acestor mâncăruri pune în pericol atât silueta, cât și nivelul colesterolului.

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

