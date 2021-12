Nimic nu poate înlocui spălatul pe dinți cu regularitate, însă atunci când nu ai posibilitatea să folosești periuța poți să te bazezi pe aceste alimente care curăță dinții.

Știm deja că unele alimente precum sucurile carbogazoase, cafeaua, ceaiul, fructele colorate pot să păteze dantura și să favorizeze în timp îngălbenirea dinților. De aceea spălatul pe dinți, folosirea aței dentare și a apei de gură, precum și consultul regulat la medicul stomatolog sunt esențiale pentru igiena orală și prevenirea problemelor dentare.

Pentru situațiile în care nu ai cum să folosești periuța de dinți poți să apelezi la câteva alimente care curăță dinții și îi albesc:

1. Brânza versus guma de mestecat

După masa de prânz suntem tentați să luăm o gumă de mestecat pentru a curăța dinții și a împrospăta respirația, însă știai că brânza este mult mai eficientă în acest sens? Specialiștii susțin că o bucată de brânză poate să curețe mai bine dinții decât guma de mestecat, deoarece crește nivelul pH-ului peste 5,5 și reduce riscul de carii. Pentru a proteja dantura de probleme este foarte important nivelul pH-ului.

În schimb, guma de mestecat nu face altceva decât să stimuleze producția salivei care este sănătoasă pentru dinți, însă trebuie să eviți sortimentele cu zahăr care distrug dantura. Astfel că dacă nu vrei să folosești guma de mestecat trebuie să știi că cea mai bună alternativă poate să fie o bucată de brânză care curăță dinții și împiedică îngălbenirea lor.

2. Turmeric versus medicamente

Această pulbere de un galben intens este recunoscută pentru faptul că albește dinții și are un efect antibacterian, protejând cavitatea bucală de infecții cum ar fi gingivita, inflamarea gingiilor și durerile asociate. Este un remediu mult mai eficient decât multe tratamente medicamentoase, susțin specialiștii și poate să fie folosit ori de câte ori este nevoie fără efecte adverse. În schimb, anumite medicamente pot să determine o uscăciune exagerată a gurii, respirația urât mirositoare și probleme lanivelul gingiilor și a dinților.

3. Castraveți versus lămâie

Este un mit faptul că lămâile pot să albească dinții, iar dacă întrebi un medic stomatolog îți va spune că poate să aibă efecte negative foarte serioase asupra smalțului dentar. Astfel că, cea mai bună alternativă o constituie castraveții. Astfel că după o masă de prânz poți să-ți cureți dinții consumând o felie de castravete care curăță dantura, masează gingiile și previne îngălbenirea dinților. În schimb, lămâile conțin acid care poate să subțieze smalțul dinților, favorizând astfel apariția problemelor dentare.

4. Căpșuni versus bomboane cu aromă de căpșuni

Căpșunile sunt printre alimentele cele mai folositoare pentru curățarea dinților după masă, deoarece sunt recunoscute pentru capacitatea lor de a albi dantura.

De asemenea, căpșunile mixate cu bicarbonat de sodiu au un efect puternic de curățare a dinților și de albire a lor. În schimb, bomboanele cu aromă de căpșuni nu au cum să facă bine danturii pentru că ele conțin zahăr.

5. Tofu versus băuturi carbogazoase

Brânza tofu din soia stimulează producția salivei și ajută la o bună curățare a dinților după ce ai mâncat. Poate să fie o alernativă folositoare atunci când nu ai periuța de dinți la îndemână. Pentru că are un puternic efect alcalin și este o sursă excelentă de calciu, tofu este un aliment perfect pentru sănătatea dinților. În schimb, nu este deloc recomandat să consumi băuturile carbogazoase de tip cola, deoarece acestea pătează dantura, favorizează eroziunea smalțului și apariția cariilor.



6. Ceai verde versus ceai negru

Ceaiul verde este bogat în polifenoli care împiedică formarea bacteriile rele în cavitatea bucală, astfel că nu vor mai produce acid care este factorul principal pentru apariția problemelor dentare. Un alt benefici adus de ceaiul verde este acela că împrospătează respirația și curăță eficient dantura atunci când este consumat neîndulcit. În schimb, ceaiul negru pătează dantura din cauza conținutului ridicat de tanini și favorizează apariția problemelor dentare.

7. Ulei de cocos versus ciocolată

S-a demonstrat că efectul antibacterian al uleiului de cocos este foarte benefic pentru sănătatea dinților. Acidul lauric prezent în uleiul de cocos împiedică formarea bacteriilor rele în gură, efectul prelungindu-se timp de 15-20 de minute. Folosește această alternativă când nu ai periuța de dinți la îndemână. Clătește bine gura cu uleiul de cocos câteva minute, având grijă să-l treci și în spațiile dintre dinți pentru un efect antibacterian puternic, după care îl scuipi. În schimb, orice sortiment de ciocolată care are sub 75% cacao cauzează probleme dentare, deoarece are un conținut mult mai mare de zahăr.

8. Țelina apio

Țelina apio are un conținut mare de apă, este crocantă și curăță dantura, împiedicând formarea bacteriilor dăunătoare. Ea ajută la îndepărtarea plăcii dentare și dacă o mesteci bine poate să îndepărteze resturile alimentare care rămân de regulă în spațiile dintre dinți.

9. Ceapa

Chiar dacă nu te ajută să ai o respirație proaspătă, se pare că tocmai compușii sulfuroși din ceapă previn formarea plăcii dentare și curăță dinții.