Alimentele care nu se congelează NICIODATĂ. Dacă ai făcut-o, le poți arunca

Congelarea produselor este o metodă utilizată de multe persoane și mulți cumpărăm direct alimente congelate, fie ele și semipreparate, dar fii atent, pentru că există o serie de alimente care nu trebuie congelate niciodată.

Iată câteva reguli de bază atunci când congelezi alimentele



1. Folosiți ambalaje rezistente și impermeabile. Cel mai bine ar fi să le alegeți pe cele special concepute pentru congelator. Puteți opta și pentru recipiente din aluminiu cu capac sau pentru cutii din plastic. Puneți alimentele în pachete mici, pentru a le putea congela și decongela rapid și în cantitatea necesară. Înainte de a le băga la congelator, eliminați aerul din interior, iar în cazul lichidelor lăsați suficient spațiu pentru a permite dilatarea lor. Nu umpleți prea mult pungile cu legume care urmează să fie congelate. Dacă nu va fi suficient spațiu în pungă, gheața va distruge fibrele alimentelor.

2. Notați pe pachete data la care au fost congelate. În acest fel, veți știi pe care să le consumați primele.

Ce alimente poți congela și pentru cât timp



1. Pâinea poate fi ținută la congelator până la 1 lună.

2. Cozonacul și prăjiturile fără creme sau glazuri pot fi ținute în congelator până la 6 luni.

3. Peștele se poate congela doar dacă este foarte proaspăt. Poate fi păstrat în acest fel până la 6 luni

4. Carnea, la fel ca în cazul peștelui, congelați doar carnea foarte proaspătă. Este recomandat să împachetați bucățile în mai multe straturi de ambalaj pentru a evita deshidratarea care apare la carnea care intră în contact direct cu gheața. Carnea de porc, pasăre sau vânat poate fi păstrată la congelator timp de 9 luni, iar cea de vită și miel, până la 1 an.

5. Legumele trebuie blanșate înainte de congelare. În acest fel veți distruge enzimele care duc la pierderea culorii și gustului. Legumele se pot păstra în congelator până la 1 an.

6. Fructele congelați-le doar atunci când sunt coapte, dar încă suficient de tari. Dacă aveți fructe foarte coapte, le puteți congela sub formă de piure.

7. Lactatele, untul pot rezista în congelator până la 6 luni.

8. Brânzeturile tari precum parmezanul, cheddar sau gouda, pot rezista la congelator până la 6 luni.

9. Ouăle. În acest caz se pot congela doar albușurile, timp de 5-6 luni.

Alimentele care NU se congelează niciodată



1. Roşiile. Dacă le congelezi, își vor pierde textura, mineralele și gustul.

2. Legumele bogate în apă, precum castraveții, salata verde si ridichiile, inclusiv țelina crudă își pierd textura crocantă și aroma atunci când sunt congelate datorită conținutului ridicat de umiditate. Păstrați verdeața proaspătă de salată în sertarul mai frigider al frigiderului.

3. Avocado. Congelarea lui va face ca fructul de avocado să se strice și nu va mai putea fi consumat în siguranță.

4. Mierea. Prin congelare, aceasta se va îngroșa și se va cristaliza.

5. Dressing-uri pentru salată și maioneză. Cel mai bine este să depozitați aceste articole în frigider, în caz contrar, acestea se separă și pierd aroma.

6. Salatele pe bază de maioneză nu îngheață bine și se separă și își pierd aroma.

7. Pastele fierte și orezul nu se congelează pentru că devin moi când sunt congelate și apoi decongelate.

8. Cartofii întregi, cruzi, se păstrează cel mai bine într-o pivniță de rădăcini sau într-un alt loc răcoros și uscat, în afara razelor solare directe. Cartofii au un conținut ridicat de apă și vor deveni apoși și moi atunci când sunt congelați și apoi dezghețați.

Cum se face corect decongelarea



Și decongelarea impune respectarea unor reguli:

– Cel mai indicat este ca decongelarea să fie făcută în frigider, pentru că la temperatura camerei, microorganismele pot începe să atace alimentele.

– Folosește cuptorul cu microunde pentru a decongela alimente sau pune-le în apă rece la temperatura camerei. Asigură-te că apa nu intră în pachetul congelat.

– Alimentele decongelate se gătesc în maxim 24 de ore.