Alimentele care ucid încet și sigur. Tu le consumi?

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

Postul Pastelui este cel mai greu de tinut intrucat este cel mai lung din an. In aceasta perioada nu se consuma alimente de provenienta animala.

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

Salamurile, mezelurile, cârnații, crenvurștii, pateurile și în general toate preparatele din carne sunt un conglomerat de ingrediente nesănătoase. Carnea fiind folosită în cantități foarte mici, restul fiind tendoane, șorici, gelatină, plus mulți aditivi alimentari periculoși. Specialiștii evidențiază doi dintre ei, cei mai periculoși: nitrirul de sodiu (E-250), cancerigen, și glutamatul monosodic (E-621), puternic neurotoxic, putând declanșa maladiile Alzheimer, Parkinson, Huntington. De asemenea, brânza topită este un produs obținut prin topirea și amestecarea ingredientelor la care se adaugă un polifosfat (E-452) care determină asimilarea lentă de calciu, magneziu și fier, ducând la atrofierea oaselor și depuneri de calciu, respectiv E-339, care emulsionează și protejează grăsimile. Are efect laxativ și poate tulbura echilibrul calciu/ fosfor.

