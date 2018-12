Alina Radu de la Ziarul de Gardă laudă Guvernul Filip? „Am fost la FISC și am rămas plăcut surprinsă”

Directoarea portalului de știri Ziarul de Gardă, poziționat ca un luptător cu guvernarea actuală, a scris o postare pe pagina sa de Facebook în care a lăudat activitatea Fiscului, spunând că este plăcut surprinsă de comportamentul normal al instituției.



De aceeași părere sunt și alte persoane din lista de prieteni al Alinei Radu, printre care și Angelica Frolov, lidera comunității LGBT din Republica Moldova, care spune că a împărtășit aceeași experiență ca și Alina Radu.

Opinii pozitive au exprimat și alte persoane în comentariile la postarea dată, spunând că este vizibilă o schimbare de atitudine în instituția dată. „Și eu am fost săptămâna trecută. Chiar foarte frumos, mi-au tipărit o hârtie, pentru că n-o aveam. Le-am trimis-o pe email și mi-au dat-o. În total am stat vreo 5 minute”, scrie Radu Plugaru în comentarii la postarea Alinei Radu.

