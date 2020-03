ALO, CHICU? ALO, DODON? România ar putea suferi o SCĂDERE economică de -7% în acest an

Doi cercetători români cer guvernului să înceapă o campanie agresivă de testare a populației cu teste rapide, după modelul din Coreea de Sud, pentru a putea ține sub control răspândirea rapidă a epidemiei de coronavirus. Valentin Pârvu și Mihaela Pârvu...

După cum am promis în cadrul conferinței de presă de la Parlament, susținută de deputații Octavian Țâcu, Lilian Carp și subsemnatul, astăzi voi prezenta probele concludente despre cel de-al treilea deputat psrm-ist, implicat în spălarea de bani din Federația Rusă,...

Sectorul de producție din țara noastră (responsabil de 80% din valoarea brută adaugată din industrie) este expus în special la încetinirea fluxurilor comerciale globale și a activității economice, având în vedere rolul semnificativ jucat de subsectoarele orientate spre export (sectorul auto și industriile conexe - componente auto, echipamente electrice etc.), dependența de export față de zona euro (42% din exporturile RO se duc în Germania, Italia și Franța), precum și integrarea tot mai mare în lanțurile globale de valoare care au caracterizat ultimii ani.

​România ar putea experimenta o contracție economică de -7% în acest an, într-unul din scenariile publicate în urmă cu două zile de economiștii din BRD. Scenariul de bază este cel în care contracția economică va fi de -3,9%, iar în cea mai optimistă variantă economia României ar înregistra un recul de -0,5%, arată datele Raportului.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)