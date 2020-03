ALO, MOLDOVA? / Tinerii români fac protecții SPECIALE pentru medicii din țară. Caută materiale pentru că vor să le facă pentru mii de doctori

Un grup de fondatori de startup-uri au prototipat o vizieră de protecție ușor de fabricat și care poate fi folosită de doctori pentru a se proteja de coronavirus. Proiectul se numește viziere.ro și are cereri de la mii de doctori care au nevoie de materiale de protecție în acest moment.

„Am prototipat și producem o vizieră de protecție a feței pentru medici a cărei durată de fabricare este foarte mică și din materiale ușor de procurat. Știm că produsul există și nu ne dorim să il reinventam, ci să ne adresăm unei nevoi. Spre deosebire de vizierele comercializate, viziera concepută de noi va fi gratuită și disponibilă”, a scris Vlad Măcelaru, cofondator al startup-ului ClarK.

Proiectul inițial s-a transformat în viziere.ro, care vrea să creeze viziere gratuite pentru mii de medici, produse în România de comunitatea de makeri.

Loading...

Dacă vrei să donezi o poți face dacă intri pe site-ul viziere.ro ca să vezi contul, dar și la finalul acestui articol ai toate datele.



Din cauza ritmului alert, stocurile vizierelor din comerț au fost epuizate. „Până în acest moment am primit peste 3.000 de cereri pentru producerea a peste 20.000 viziere de la cadre medicale, ambulanțieri, farmaciști, personal DSU sau jandarmi care se află în prima linie de acțiune, iar cifrele cresc gradual”, anunță creatorii viziere.ro.

„Știm că produsul există și nu ne dorim să il reinventăm, ci să adresăm o nevoie. Spre deosebire de vizierele comercializate, viziera concepută de noi va fi gratuită și disponibilă în măsura posibilităților de producție”, au mai spus reprezentanții viziere.ro.

“Urmăream un grup internațional de makeri care începuseră să caute soluții tehnice pentru stopa răspândirea virusului. De acolo am reținut că va fi o nevoie de ventilatoare pentru respirat, am cerut feedback-ul unui doctor de la noi care mi-a zis că sunt mai complicat de făcut astea, în schimb mi-a trimis o poză cu echipamentul lor complet. De acolo, am extras viziera, despre care mi-am dat seama că poate fi produsă în fablab-urile și makerspace-urile de la noi”, a spus Mihai Toma, inițiatorul ideii.

Următorul pas e de a trimite viziere acolo unde e nevoie de ele. „Pentru asta rugăm cadre medicale, ambulanțieri, farmaciști, personal DSU sau jandarmi sau oricine are nevoie în activitatea sa de viziere dar și persoanele care doresc să ne susțină în acest demers, să completeze formularul de pe site. Mai mult, în acest demers avem mare mare nevoie de voluntari, coordonatori, sponsorizări în bani și materiale precum și de centre CNC regionale”

“În afară de resursele umane necesare pentru a confecționa cât mai multe viziere, materialele de care avem nevoie cel mai urgent în acest moment sunt: plăci PETG 0.5 mm, buretele EVA 20mm grosime, bandă scai tip Velcro 20mm lățime, scoci dublu adeziv 20mm, capse pentru capsator de birou și cutii de transport 300(L)x220(l)(sau mai mult) x230(h)mm. Contăm pe voluntari serioși și dedicați, momentan din București, care să ne ajute la realizarea lor pentru ca momentan le asamblăm manual”, a spus și Ionuț Moldovanu, coordonatorul procesului de producție.

"Ca studenți la medicină, este datoria noastră să fim parte şi să susținem inițiativele care pot spijini eforturile naționale împotriva COVID-19. Vizierele PET sunt cel mai bun exemplu de de mobilizare de tineret pentru o soluție rapidă şi concretă de protecție a pacienților şi personalului medical. Încurajăm societatea civilă să susțină aceasta inițiativă non-profit şi voluntarii SSMB vor lucra alături de echipa de producție pentru a asigură că un număr cât mai mare de profesionişti beneficiază de viziere", a spus Rareș Baloi, Președinte SSMB.

Proiectul este disponibil pe http://viziere.ro și pe pagina de Facebook.

Pentru a produce cât mai multe viziere esențiale pentru procesul de protecție, echipa creatoare are nevoie de bani și de voluntari. Pentru voluntariat, poți scrie cu subiectul #VOLUNTAR la contact@viziere.ro.

Donează bani aici:

Asociatia Societatea Studentilor in Medicina din Bucuresti

Cod Fiscal: 18797296

Cont IBAN: RO04BTRLRONCRT0254704901

Deschis la Banca Transilvania, Divizia pentru Medici Bucuresti

Descriere tranzactie: Stare de urgenta/Viziere PET

Donatie minima recomandata: 10 RON

Viziera de protecție completează masca de protecție și se poartă peste ochelarii de protecție. Conform echipei care a realizat primele prototipuri, au reușit deja să fabrice 136 de viziere pe care le vor distribui către medicii din București pentru validarea lor. Aceasta a fost producția în prima zi.

Dacă ești medic și ai nevoie de astfel de materiale de protecție, există un formular pe care-l poți completa. Este disponibil aici la click.

Conform lui Mihai Toma, un alt membru al echipei care le fabrică, e nevoie și de materiale. „Avem nevoie de următoarele materiale: PETG 0.5, burete EVA 10, velcro. Din nou, avem nevoie de contacte dacă cunoașteți”, a scris acesta pe Facebook.