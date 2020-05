Aloe vera. TOP 12 beneficii nebănuite ale plantei nemuririi!

Aloe vera era in opinia egiptenilor „Planta nemuririi”. Credinta lor in beneficiile aloe vera era atat de mare incat a fost gravata inclusiv in piramidele faraonilor.



Planta contine 95% apa, iar gelul care se obtine din frunzele de aloe vera contine enzime benefice care au fost folosite in tratatea arsurilor, obezitatii, astm, acnee si diabet.

Iata TOP 12 beneficii nebanuite pentru aloe vera – planta nemuririi!

1. Aloe vera contine antioxidanti si are proprietati antibacteriene

Aloe contine antioxidanti puternici din familia polifenolilor. Acesti antioxidanti ca si alti compusi din planta au abilitatea de a impiedica dezvoltarea unor anumite bacterii care cauzeaza infectii in corpurile oamenilor.

2. Vindeca rapid arsurile

Daca te arde soarele prima solutie care iti vine in minte este pe baza de aloe. Potrivit unor studii vindecarea cauzata de arsurile solare au fost cu 8 zile mai scurta atunci cand au fost utilizata aloe vera.

3. Reduce placa dentala

Potrivit unui studiu publicat in Ethiopian Journal of Health Science sucul din 100% aloe vera a fost mult mai eficient in reducerea placii dentare decat apa de gura pe baza de clorhexidina (este un antiseptic care lupta impotriva placii dentare). Dintii si gingiile se vor mentine sanatoase datorita proprietatilor antibacteriene si antimicrobiene ale aloe vera. Exista preparate din aloe vera pura care ajuta la eliminarea unor probleme grave precum gingiile sangerande.

4. Tratament impotriva aftelor bucale

Orice om s-a confruntat macar odata in viata sa cu aftele bucale, care sunt enervante si care il impiedica sa se bucure de mancare. Insa mai multe studii au demonstrat ca aloe vera accelereaza procesul de vindecare. Un studiu publicat in Dental Research Journal a aratat ca pacientii care au aplicat gel cu aloe pe aftele din gura s-au vindecat mai repede, iar durerea a fost mai mica comparativ cu pacientii care nu au primit acelasi tratament.

5. Detoxifiaza corpul

Daca vrei sa-ti detoxifiezi organismul, aloe este cel mai natural mijloc prin care poti obtine acest lucru. Mineralele din aloe vera iti curata organismul de substantele ajunge in el din cauza stresului si poluarii.

6. Imbunatateste digestia

O digestie sanatoasa este cheia absorbtiei tuturor nutrientilor si mineralelor pe care le luam din mancare. De asemenea, aloe ajuta la absorbtia corespunzatoare a proteinelor, ajutand la echilibrarea tranzaitului intestinal.

7. Distruge celulele canceroase

Gelul din aloe imbunatateste sistemul imunitar si poate distruge celulele canceroase. Cel putin asa a reiesit dintr-un studiu realizat in 1995, care a demonstrat ca aloe are proprietati antitumorale.

8. Reechilibreaza nivelul glicemiei

Aloe le vine in ajutor diabeticilor. S-a observat ca o cura de trei luni cu aloe vera a imbunatatit nivelul de glicemiei si a scazut colesterolul.

9. Repara colagenul

Aloe repara colagenul. Exista dovezi care arata ca planta poate incetini imbatranirea pielii. Un studiu publicat in Annals of Dermatology au arata ca dupa 90 de zile in care subiectii, femei peste 45 de ani, au primit doua doze de aloe pe zi (1,200 mg/d si 3,600 mg/d), ridurile faciale s-au estompat, iar elasticitatea pielii s-a imbunatatit.

10. Hidrateaza pielea

Aloe are proprietati de hidratare a pielii, pastrand-o elastica, sanatoasa si stralucitoare. Planta aloe este perfecta pentru tenul gras, pentru ca o hraneste fara sa o incarce. De asemenea, aloe vera contribuie la echilibrarea nivelului pH-ului pielii.

11. Sanatate cardiovasculara

Mai multe studii au dovedit faptul ca aloe aduce beneficii multiple sangelui, ajutand la transportarea oxigenului. Un studiu din anul 2000 a aratat ca aloe poate ajuta la reducerea riscului de boli cardiovasculare si la reducerea colesterolului, facand sangele mai subtire.

12. Ajuta la slabit

Pentru ca ajuta la detoxifierea organismului, aloe contribuie si la pierderea in greutate, crescand totodata nivelul de energie al organismului.

13. Reduce durerile articulare

Aloe folosit atat intern, cat si extern ajuta la reducerea inflamatiilor, contribuind astfel la scaderea in intensitate a durerilor. Evita totodata alimentele care contribuie la producerea inflamatiilor: carne rosie, dulciuri, prajeli,