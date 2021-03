„Am folosit materiale fantastice”. Ce nu clarifică arhitectul care a decorat „Palatul lui Putin” plus vilele, iahturile și avioanele a 44 de miliardari ruși

Lanfranco Cirillo este omul care proiectat palatul ostentativ, despre care Alexei Navalnîi susține că îi aparține președintelui Rusiei, Vladimir Putin. „Am folosit materiale fantastice, am fost mândru de munca mea”, spune arhitectul, într-o discuție cu DER SPIEGEL.

<< Lanfranco Cirillo stă în fața computerului în pantaloni scurți și tricou. Este caniculă în Dubai și e pe cale să plece la malul mării. Arhitectul, care a petrecut zeci de ani alimentându-i pe super-bogații Moscovei cu vile al căror design este de inspirație italiană, a părăsit Rusia cea rece cu mult timp în urmă. Și chiar și-a închis firma de arhitectură pe care o avusese acolo.

Dar oamenii din Rusia nu au uitat opera lui Cirillo. Acest lucru se datorează în parte politicianului de opoziție Alexei Navalnîi și filmului său de pe YouTube, „Un palat pentru Putin”. Subiectul filmului este un conac de lux de pe coasta Mării Negre, care a fost construit, susține Navalnîi, de către membrii cercului de prieteni ai lui Putin, special pentru președintele rus. Rusii l-au văzut, conform sondajelor. Arhitectul palatului? Lanfranco Cirillo.

„Bogat” – este cuvântul folosit de Cirillo însuși pentru a descrie proiectul. „Arhitectural vorbind, nu este cel mai mare sau cel mai bun proiect pe care l-am făcut. Este un neoclasicism frumos – asta s-a cerut. Ca arhitect, construiesc ceea ce dorește clientul”. Sună aproape ca și când ar vrea să se distanțeze, să se justifice pentru stilul bombastic. „Dar din punct de vedere estetic, este foarte corect, având în vedere proporțiile istorice. Nu este kitsch ”, spune el. „Nu este exagerat, dar, natural, este bogat, așa cum trebuia să fie. Și am folosit materiale fantastice. Am fost mândru de meseria mea. Este un foarte bun (produs) „Made in Italy„.

Bogat este, de asemenea, termenul pe care mulți ruși l-ar folosi pentru a descrie decorul. Există o discotecă la piscină, un bar shisha cu o bară, pentru dans, un home theatre – toate acestea apar în filmul lui Navalnîi, reconstituit meticulos pe computer, în conformitate cu planurile de amenajare pe care le-a obținut. În partea dreaptă, jos, a planurilor se află numele firmei de arhitectură a lui Cirillo, de la acea vreme: Stroygazkomplekt.

Vorbind pe Zoom, din Dubai, el spune că, bineînțeles, a văzut filmul lui Navalnîi. El confirmă, de asemenea, că planurile de amenajare a palatului par a fi autentice. Mai spune că reconstrucția 3D este, de asemenea, în general corectă, deși nu în toate detaliile și că, deși a planificat un bar shisha, bara de dans din film a fost inventată.

Nici pentru Putin, nici pentru alt individ?

Altfel, Cirillo consideră că orice altceva din film este înșelător. El susține că proprietatea de la Marea Neagră nu este nici spectaculoasă și nici nu a fost construită pentru Putin sau pentru orice altă persoană de acest tip. Cirillo susține că nu poate înțelege toată agitația. El spune că Rusia are probleme mai mari decât un proiect de construcție care are deja 12 ani.

Se poate încerca spunerea poveștii palatului din Gelendzhik în cuvintele lui Cirillo, în loc de ale lui Navalnîi, dar narațiunea rămâne incompletă, cu o mulțime de ambiguități. În modul său prietenos, lejer, de a discuta despre subiect, Cirillo lasă câteva întrebări fără răspuns.

El spune că povestea începe în 2007 sau 2008. Cirillo se descurca bine, la acea vreme, ca arhitect. Venise la Moscova la începutul anilor ’90, ca reprezentant al companiei de mobilă Mascagni, și s-a stabilit acolo ca un soi de profesor de stil de viață al noilor îmbogățiți. A construit câteva dacha și vile pentru persoane precum șeful companiei petroliere Lukoil. „La acea vreme, nu erau foarte mulți străini care puteau vorbi rusește și să facă produse la cheie. Nu construiam doar o casă, vindeam un stil de viață. Casele erau finisate până detalii precum paharele de vin și vinurile italiene Sassicaia și Masseto. Tot ce trebuia să faci era să-ți aduci hainele”, spune mândru Cirillo.

Spune cu mândrie că printre clienții săi se numără 44 de miliardari de pe lista Forbes Rusia și că a construit la Sankt Petersburg, Londra, Paris și pe coastele diferitelor mări. Cea mai mare parte a operei se găsește în Rubliovka, zona rezidențială extravagantă din vestul Moscovei.

El spune că a primit sarcini nebunești, pentru că „în Rusia, ești plătit pentru că ești nebun” – o baie aurită într-un avion, o garderobă complet controlată de la distanță, băi din pietre semiprețioase sau sidef, mobilier pentru iahturi de 100 de metri.

A angajat 140 de arhitecți și ingineri în biroul său, venind-i clienții din gură în gură, fără publicitate făcută pe internet.

Un om de afaceri iordanian

În mod ciudat, însă, în afara clientelei sale super-bogate numele lui Cirillo nu era unul bine cunoscut la Moscova. Arhitecții ruși abia îl știau și, de asemenea, era rareori văzut în comunitatea de expați italieni.

„În ochii mei, Cirillo nu este un arhitect, ci un comerciant de mobilă italiană scumpă”, spune cunoscutul critic rus de arhitectură, Grigori Rezvin. „Asta e în afara expertizei mele”.

Numele Cirillo a fost menționat pentru prima dată public în 2010 și era deja legat de misterioasa proprietate de la Marea Neagră. Un om de afaceri informat a scris, într-o scrisoare deschisă adresată președintelui de atunci, Dmitri Medvedev, că se construiește un palat pentru Putin lângă Gelendzhik, cu fonduri corupte. Bărbatul descria cum el și alți oameni de afaceri fuseseră jumuliți pentru proiect. El a estimase costul total la un miliard de dolari și a spus că designul interior a fost aprobat personal de Putin și executat de Cirillo.

Înainte chiar să fie întrebat despre Putin, Cirillo spune: „Nu l-am văzut niciodată pe președinte în Gelendzhik și niciodată nu am vorbit cu președintele despre acest proiect”.

El susține că clientul său a fost Stroigazconsulting, o companie deținută de omul de afaceri iordanian Ziad Al Manaseer. Mai spune că a fost contractat pentru proiectarea clădirii și a interiorului, dar nu a fost implicat în construcția propriu-zisă. „Și, indiferent dacă a avut de-a face cu proiectul sau interiorul, am avut mereu contact cu Stroigazconsulting”, spune Cirillo.

Un loc pentru primirea oaspeților – nu o reședință

La acea vreme, Stroigazconsulting era una dintre puținele companii de construcții care au primit contracte de construcții cu adevărat mari de la compania de stat Gazprom. Proprietarul Stroigazconsulting, Manaseer, a avut contacte strânse cu șeful Gazprom, Alexei Miller, dar și cu cunoscuți de rang înalt ai lui Putin, din perioada în care acesta din urmă activase la Sankt Petersburg.

Dar pentru cine a construit Stroigazconsultng proprietatea?



Cirillo nu spune. Arată însă spre modul în care este amenajată clădirea, pentru a argumenta că nu a fost concepută ca o reședință privată. „Nu este o reședință – este un loc unde poți primi oaspeți. Și nu doar unul, ci între 20 și 30. Nu există deloc o zonă de familie pe această moșie. Nu amenajezi un bar shisha pentru o reședință”.

Arhitectul spune că a fost însărcinat să construiască o proprietate pentru recepții, un spațiu exclusivist în care întâlnirile de afaceri să poată avea loc într-o atmosferă plăcută – la fel cum au nevoie companiile mari. În 2008, banii încă se găseau peste tot în Rusia. „Era o altă perioadă”.

„Și, oricum, de ce ar trebui Putin să dețină un loc atât de mare pentru el? Lui Putin îi este deschisă fiecare ușă din țară. Dacă vrea să meargă în orice vilă, tot ce trebuie să facă este să dea un telefon”, spune Cirillo.

Serviciul secret FSB păzește moșia

Dar, în mod ciudat, în jurul clădirii a fost amenajată o zonă cu interdicție de zbor. FSO, serviciul prezidențial de pază, păzește proprietatea împreună cu serviciul secret FSB. Chiar și navelor le este interzis în apele de coastă din fața vilei.

De asemenea, este ciudat faptul că unii sub-contractanți și-au descris lucrările de construcție drept contribuții la o reședință a administrației prezidențiale.

Iar dacă Putin este suspectat pe nedrept, de ce persoana care a elaborat inițial contractul nu a vorbit, pentru a cruța Kremlinul de o durere de cap inutilă? Abia recent, fostul partener de judo al lui Putin, Arkadi Rotenberg, a afirmat că este proprietarul actual, susținând că a cumpărat proiectul „acum câțiva ani” pentru a dezvolta un „hotel cu apartamente”. Dar nu a arătat niciun document.

Cirillo spune că a vizitat proprietatea de 20 până la 30 de ori, chiar dacă, așa cum susține el, nu a fost implicat în procesul de construcție. El spune că a fost doar responsabil pentru design și, ulterior, pentru decor și mobilier și că a vizitat ultima dată locul în primăvara anului 2014.

Cirillo spune că nu a avut nimic de-a face cu puțul de 16 etaje și tunelul lung de 100 de metri care duce de la palat direct la apă. „Când m-am implicat, era doar un drum care ducea la plajă”, spune el. Spune că, totuși, a făcut lucrări la parc, inclusiv peisagistica italiană, Orangerie, casa de oaspeți și podul care duce la Amfiteatrul din parc a fost, de asemenea, ideea lui. Silvio Berlusconi are și el unul la vila sa privată din Sardinia. Putin l-a vizitat o dată, ceea ce a dus la speculații că amfiteatrul ar fi fost copiat de la Berlusconi. Cirillo nu spune nici că da, nici că ba. Berlusconi, spune el, este un vecin și, de altfel, „un tip fantastic cu o casă fantastică”.

Putin i-a acordat arhitectului cetățenia rusă

Echipa lui Navalnîi a găsit numele lui Cirillo în registrul proprietății Gelendzhik. Se afirmă că, pentru o veme, și el a fost proprietarul unei proprietăți cu vedere la mare. Navalnîi afirmă că respectiva casă fusese o recompensă. La urma urmei, este „avantajos să păstrezi secretele lui Putin”. Cirillo consideră ridicolă acuzația. „Dețin trei vile în Porto Cervo, în Sardinia. Nu sunt un om sărac. Nu mă voi implica în ceva rău pentru câteva sute de mii de dolari”, spune el.

În 2014, Cirillo a primit cetățenia rusă, prin decret direct al președintelui Putin însuși – o onoare neobișnuită. Cirillo spune că acest lucru are legătură cu implicarea sa în Rusia, în ansamblu, și nu cu proiecte individuale de construcții. „Nu sunt arhitectul lui Putin. Ar fi frumos, dar nu este adevărat. Dar da, am avut ocazia să dau mâna cu el”.

Pentru o vreme, păruse că Cirillo ar putea trece de la proiectarea de vile de lux la statutul de arhitect de stat. În competiția de arhitectură pentru o nouă clădire a parlamentului, proiectul său a ajuns pe lista scurtă. Dar parlamentul nu a fost niciodată construit, iar Cirillo spune că este fericit că a fost așa, întrucât altfel acum încă ar fi lucrat la el. El și-a încetat activitățile în Rusia în 2015. Fiica sa adultă a avut cancer și a vrut să-și petreacă timpul cu ea. El spune că și-a închis biroul din Moscova cu mult timp în urmă. Fiica lui a murit și acum vrea să facă bine, în numele ei, și să se dedice cauzelor de mediu. În prezent, încearcă să-l aducă pe Papa la Polul Nord pentru a atrage atenția asupra distrugerii Arcticii.

Într-o întorsătură a lucrurilor ușor absurdă, palatul din Gelendzhik este în prezent mai departe de finalizare ca niciodată. După ce a fost infestat de mucegai, clădirea a trebuit să fie răzuită până la pereții de beton, iar mobilierul și materialele scumpe italiene au fost îndepărtate. Ceea ce arată Navalnîi în filmul său corespunde planurilor de amenajare, dar nu mai reflectă starea actuală. Întregul proiect pare un pic ca dezamăgirea aeroportului din Berlin, care a văzut deschiderea facilității la aproape un deceniu de la planificarea inițială. Pur și simplu nu poate ajunge la linia de sosire.

A fost cauzată problema mucegaiului de o eroare de proiectare? „Nu sunt inginer, sunt arhitect”, spune Cirillo. „Dar dacă încălzești o casă și nu deschizi niciodată ferestrele, atunci bineînțeles că multe pot merge prost”. >>