2) „Bolile endemice nu au granițe naționale” – ei bine, aici logica scârțâie un pic, nu prea mai este una a dezvinovățirii, ci pare cu un picior în admiterea cu tupeu, indirectă, a unei posibile vinovății, dar una de genul „Da, am dat cu bâta-n baltă, dar nu e ca și când am fi scăpat din greșeală o bombă nucleară deasupra Parisului, e doar o nemernică de pandemie. Ce, primitivilor euroatlantici, nu știați că pandemiile au prezumție de nevinovăție și se bucură de un cec în alb?”

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Horoscop 5 Aprilie 2020, ora: 06:56

Iata horoscopul zilei de azi DUMINICA 5 APRILIE 2020; azi are loc prima intalnire in conjunctie intre Marele Benefic Jupiter si Marele Transformator Pluto, ambii aflati in zodia seriosului Capricorn. Cei doi se vor mai intalni in acest an pe 30 iunie, cand vor fi ambii in stationare retrograda,...