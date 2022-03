Ambasada din Moscova a înlăturat drapelul Ucrainei, iar porțile sigilate

Drapelul de stat al Ucrainei a fost scos de la Ambasada Ucrainei la Moscova, iar porțile au fost sigilate, potrivit jurnal.md.

Este un gest simbolic extrem de puternic, dat fiind că, teoretic, între cele două țări ar fi trebuit să aibă loc negocieri de pace.

În prezent, teritoriul misiunii diplomatice este împrejmuit, iar pe lângă acesta sunt de serviciu polițiști.

Precizăm că președintele Ucrainei Vladimir Zelenskiy, a anunțat ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia în după-amiaza zilei de 24 februarie, după ce armata rusă a atacat Ucraina.

🔻in the video

Removal of the Ukrainian flag from the Ukrainian Embassy in Moscow. #Russia #Ukraine #RussiaUcraina #Russian #Kiev #RussiaUkraineWar #RussianArmy pic.twitter.com/hCjuWOCUY7