Ambasada Rusiei la București, campanie de dezinformare despre laboratoare americane din Ucraina, arme biologice și experimente microbiologice

Horoscop 2 Iunie 2020, ora: 00:39

Iubaretii Venus si Marte sunt pe cale sa se intalneasca. Si ce imbrastisare pasionala! Venus, in miscare retrograda, nu are magia sa obisnuita. Ii lipsesc toate “accesoriile” si nu ii prea arde de jocuri in dragoste. Insa, Marte in Pesti, asteapta de ceva vreme si nu e pregatit pentru...