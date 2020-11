Ambasadorul Azerbaidjanului în Moldova, Gudsi Osmanov: „În moscheile azere din Karabakh timp de 30 de ani au fost ținuți porci”

Vladimir Putin i-ar fi spus lui Emmanuel Macron, în cadrul unei conversații telefonice recente, că opozantul rus Alexei Navalnîi s-ar fi otrăvit singur cu noviciok, scrie The...

În preambulului programului său electoral, Igor Dodon se întreabă dacă are Republica Moldova viitor, cum va fi acesta, dacă va supraviețui Moldova ca stat independent, cum se va...

Programul de înzestrare "Transportor blindat pentru trupe 8x8" are drept scop dotarea marilor unităţi şi unităţi de manevră, sprijin de luptă şi sprijin logistic cu vehicule tactice, care...

Sâmbătă, 17 octombrie 2020, am aflat ceea ce „pe surse” se știa de ceva timp: Cîțu, Cîmpeanu și Anisie sunt primii trei candidați propuși de PNL București pentru Senat. Această...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Încheiem seria de articole cu privire la distrugerea Chișinăului de către armata roșie de ocupaţie, în cel de-al Doilea Război Mondial. După cum am relatat și în...

Numele Balmuş provine de la o poreclă ce are la bază cuvântul balmoş – termen culinar ce numeşte o mâncare ciobănească în care se amestecă diferite ingrediente (zer...

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Agresiunea armeană împotriva monumentelor religioase, culturale și istorice azere continuă astăzi. Forțele armate ale Armeniei deschid focul asupra așezărilor din Azerbaidjan, asupra civililor, precum și asupra monumentelor istorice, a cimitirelor și a locurilor sfinte. Ca urmare a atacurilor de artilerie și rachete asupra Ganja, Barda, Goranboy, Agjabeda, Terter, Aghdam, Fizuli, Beylagan, au fost distruse mai multe monumente istorice și religioase. Deci, începând cu 27 septembrie, ca urmare a bombardamentelor așezărilor azere cu diferite tipuri de arme și artilerie grea, au fost produse daune grave șeicului Babi turba situat în cimitirul din apropierea satului Babi, regiunea Fizuli, iar o obuză trasă de inamic a căzut lângă sanctuarul Jardzhis din regiunea Beylagan. .. . Unul dintre motivele pentru care monumentele istorice din perioada islamică au fost supuse distrugerii nemiloase de către armeni este prezența inscripțiilor pe ele care conțin epigrafie musulmană. Acest fapt face imposibilă încercarea de a armeniza aceste monumente și de a le prezenta ca nefiind legate de Azerbaidjan și de a spune că aceste ținuturi au aparținut întotdeauna armenilor. Și, desigur, așa cum am menționat mai sus, al doilea motiv este ura față de poporul azer.

Până în 1988, aproximativ 403 de monumente istorice și religioase erau situate pe teritoriile Azerbaidjanului ocupate de Armenia: moschei, temple, sanctuare. Cel mai mult, în ultimii 30 de ani, armenii au distrus monumentele religioase islamice: moschei, mausolee etc. Astfel, din 67 de moschei, 63 au fost distruse complet și 4 parțial. Numai ca urmare a presiunii organizațiilor internaționale, zidurile Moscheii Juma din Agdam, Moscheile Ashagi Gevkhar Agha și Yukhar Gevkhar Agha și Moscheea Saatli din Shusha au fost păstrate intacte. Dar astăzi in ei conțin animale, inclusiv porci, ceea ce arată încă o dată imoralitatea armeană și ura față de poporul azer.

Conflictul militar dintre Armenia și Azerbaidjan pe seama regiunii disputate Nagorno-Karabakh s-a reaprins în cursul zilei de astăzi. După cum am precizat anterior, Armenia a declarat...

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

