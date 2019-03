Ambasadorul Dereck J. Hogan: Cetățenii Moldovei merită lideri angajați să lucreze pentru poporul care i-a ales

Cercetătorul de origine română Adrian Bejan, de la Duke University, are o nouă explicaţie pentru acele zile nesfârşite ale copilăriei care păreau să dureze mult mai mult decât cele de acum.

Am prezentat, în câteva numere, moștenirea latinească din lexicul limbii române, pornind de la faptul că româna este o limbă romanică; ea continuă, la fel ca celelalte limbi romanice, latina. Înainte de a trece la alte componente etimologice ale vocabularului...

Italia şi China au semnat sâmbătă un Memorandum de Înţelegere în sprijinul proiectului de mare amploare cunoscut sub denumirea de "Noul Drum al Mătăsii", prin care Beijingul urmăreşte să-şi intensifice comerţul cu Occidentul în pofida reticenţei UE.

Ora de vară 2019. Când se schimbă ora și ce efecte are asupra bioritmului românilor.

Rusul care a murit din cauza exploziei unei bombe artizanale pe care o asambla într-un apartament din Kiev, se afla pe lista urmaritilor generali sub suspiciunea de ucidere a unui șofer al serviciului BlaBlaCar, a declarat Iaroslav Antoniak, consilier al șefului Serviciului de Securitate...

După cum am spus foarte clar, Statele Unite au două priorități-cheie în relațiile bilaterale dintre SUA și Republica Moldova. Prima este de a promova dezvoltarea unor instituții guvernamentale puternice – inclusiv mecanisme anti-corupție mai puternice și un sistem judiciar mai independent – care să funcționeze pentru poporul Moldovei. A doua este de a consolida suveranitatea și independența Republicii Moldova și de a-i permite să-și continue calea europeană pe care a ales-o, menținând în același timp relații constructive cu vecinii săi.

În următorii patru ani, noii lideri ai Republicii Moldova vor trebui să facă o alegere importantă: să lucreze împreună pentru binele poporului și să-și îndeplinească promisiunile, sau să sfideze încrederea publică pentru a-și urma interesele private și avansarea personală? „...Moldova trebuie să aibă un guvern credibil cu un parlament deplin funcțional” Pentru a soluționa problemele cheie cu care se confruntă țara și pentru a conlucra cu partenerii internaționali, Moldova trebuie să aibă un guvern credibil cu un parlament deplin funcțional. Prin urmare, îndemnăm la un proces de formare a guvernului cât mai transparent posibil. În plus, toate partidele ar trebui să se concentreze pe beneficiul public și să lucreze pentru a obține încrederea poporului Moldovei și a partenerilor internaționali.

