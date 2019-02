Ambasadorul României, Daniel Ioniță: Atât pentru cei din dreapta Prutului, cât și pentru cei din stânga, bucăți din istorie au fost prezentate trunchiat, într-un mod fals sau au fost pur și simplu ascunse

România încearcă să prezinte și la Chișinău ceea ce-și propune să realizeze pe durata președinției sale la Consiliul Uniunii Europene, a declarat, în cadrul emisiunii „Familia Diminescu” de la Radio Chișinău, ambasadorul României în R. Moldova, Daniel Ioniță.



Oficialul român a mai declarat că și în 2019 vor continua acțiunile dedicate Anului Centenar.

În acest an, când România deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, vor fi organizate și la Chișinău mai multe acțiuni care să facă mai vizibile valorile și normele europene în Republica Moldova, a declarat ambasadorul Daniel Ioniță.

Anul acesta, când asigurăm președinția Consiliului Uniunii Europene, avem în vedere organizarea unor acțiuni inclusiv la Chișinău, care sunt menite să vizibilizeze norme, valori europene în R. Moldova și să repoziționeze R. Moldova în această arhitectură instituțională mai largă, mă refer aici la Parteneriatul Estic, un instrument de succes. Avem șansa să ne gândim nu numai la ceea ce s-a întâmplat cu Republica Moldova în Parteneriatul și să încercăm să venim și cu o proiecție pentru viitor, a precizat diplomatul.

Ambasadorul Daniel Ioniță a ținut să precizeze că manifestările dedicate Anului Centenar vor continua și în 2019, menționând că este vorba în special de evenimente culturale.

„Anul Centenar continuă și în acest an, nu am încheiat manifestările legate de Centenar anul trecut, vor fi și în acest an. Vom continua cu manifestări în aceeași linie, în specială manifestări culturale, care sunt menite să aducă la suprafață o istorie reală pentru că noi credem că o dată ce va fi cunoscută pe deplin această istorie, avem șansa unui viitor mai bun”, a menționat Daniel Ioniță.



În cadrul aceleași discuții, oficialul a amintit că relațiile dintre Republica Moldova și România sunt speciale.

„Prin tot ceea ce facem aici dorim să susținem parcursul european al R. Moldova. Și tot ce înseamnă activități ale noastre sunt subsumate acestui înalt obiectiv(...) Nu suntem aici nici să oferim lecții cuiva suntem aici pentru a ajuta, pentru a facilita dialogul, de a promova și întări relațiile speciale dintre România și Republica Moldova. Aceste relații speciale trec dincolo de angajamentele, discuțiile politico-diplomatice pentru să sunt deja atomizate(...) Pentru mult timp, atât pentru cei din dreapta Prutului cât și pentru cei din stânga, bucăți din istorie au fost prezentate trunchiat, într-un mod fals sau au fost pur și simplu ascunse. Cred că a venit timpul să privim cu responsabilitate la tot ceea ce s-a întâmplat atunci și să încercăm să disipăm aceste dileme care ne caracterizează uneori la nivel de identitate, legat de cine suntem noi”, a subliniat Ambasadorul României.



Daniel Ioniță a amintit de asemenea despre proiectele pe care România le realizează în Republica Moldova, pentru bunăstarea cetățenilor, indiferent de apartenența lor etnică sau de preferințele politice.

Sursa: radiochisinau.md