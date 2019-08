…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

Deputatul ACUM, Lilian Carp a declarat că a luat o decizie finală în ceea ce privește plecarea sau rămânea sa în cadrul alianței de guvernare. Totuși, spune alesul, un răspuns cert va oferi peste puțin timp, întrucât are o serie de așteptări și vrea să...

Retailerul online elefant.ro anunță majorarea capitalului social cu aproximativ 1,7 milioane euro. La majorare au participat toți acționarii companiei. În urma acestei operațiuni, investiția istorică în companie se apropie de 20 de milioane de euro. In ultimii sase ani,...

Dupa ce Igor Dodon a iesit in fata presei si a prezentat reforma justitiei desenata pe o foaie A4, reactiile internautilor nu au incetat sa apara. Cele mai multe meme-uri, au aparut la o postare a emisiunii Lumina. „Hai sa vedem ce alte mesaje (ascunse) ar avea pentru noi acest Presedinte...

"Sunt proiectele care vizează interconexiunea energetică şi interconexiune în ceea ce priveşte proiectele mari de infrastructură: podurile. În perioada interbelică existau peste 25 de poduri peste Prut, acum avem doar 5, cred că la cifra aceasta trebuie întotdeauna să ne gândim cu seriozitate. Podul de piatră s-a dărâmat, podul de flori s-a făcut, poate a sosit vremea să facem şi poduri de beton sau de ciment cum or fi ele, pentru că necesitatea cu siguranţă este acolo şi voinţa politică, aşa cum am simţit-o eu la Bucureşti cât şi la Chişinău, e un stimulent suficient de important care să ne determine să avansăm pe calea acestor proiecte de interconectare strategică."

"Pentru prima dată s-a vorbit despre eliminarea taxelor de roaming între România şi R. Moldova cu prilejul aniversării Centenarului, 1 decembrie 2018, în rest taxele de roaming între România şi R. Moldova sunt foarte, foarte mari, sunt aproape la fel de mari ca şi cum am vorbi cu Australia sau Noua Zeelandă, nu cred că este normal şi aici voinţa celor două părţi sunt convins că va contribuii la identificarea unei soluţii în folosul cetăţenilor de pe cele două maluri ale Prutului. Trebuie să ajutăm ca această conexiune directă să aibă loc, inclusiv prin chestiunile respective."

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)