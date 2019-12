Ambasadorul SUA în Moldova crede că alianța PSRM-ACUM avea „potențial”

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

O întrebare pe care mi-o pun în fiecare an pe 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României, în ce măsură Sărbătoarea Naţională a României e şi Sărbătoarea R. Moldova?

Hogan a negat zvonurile precum că părinții fostei coaliții de guvernare PSRM-ACUM ar fi fost SUA, Rusia și UE, care s-ar fi înțeles între ele: „Am consultat partenerii noștri din UE și am găsit un numitor comun, dar faptul că Rusia la fel a susținut acea coaliție a fost întâmplător, o coincidență. Noi nu am consultat Rusia în acest sens, nu a fost nicio înțelegere între Washington și Moscova”, a precizat ambasadorul.

„Noi am vrut și vrem să vedem o guvernare care este gata să facă tot ce este posibil și necesar pentru a implementa reforme, pentru a dezvolta economia și noi considerăm că fosta coaliție între PSRM și ACUM avea mai mult potențial pentru asta”, a subliniat ambasadorul SUA la Chișinău.

