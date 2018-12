Ambasadorul SUA: Rusia s-ar putea IMPLICA în alegerile din R.Moldova

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Carnea are un rol foarte important în alimentație, dar tot mai multe persoane aleg să renunțe la ea. Înainte să faci asta, ar trebui să știi ce se petrece în organismul tău când iei această decizie.

În anumite perioade din an avem parte de ceea ce oamenii numesc „ploaie de stele”. La sfârşitul fiecărui an, spectacolul de pe cer este încheiat de curentul de meteori Geminide.

În conformitate cu Planul strategic de acțiuni din cadrul Proiectului Erasmus+ CBHE “Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au...

Portalul Telegraph.md a identificat câteva mijloace prin care clanul Lucinschi-Filat-Ţopa-Platon manipulează cetăţenii. Analiza portalului utilizează drept instrument de lucru teoriile lui Noam Chomsky, ilustru profesor de lingvistică la Massachusetts Institute of Technology,...

Diplomatul american s-a întâlnit cu viceprimarii Ghenadie Șmulschii și Lilia Sava. Unul dintre scopurile vizitei Ambasadorului Derek Hogan a fost legat de apropierea parlamentarelor din 24 februarie 2019. Pe lângă reprezentanții administrației publice locale, Hogan s-a întâlnit și cu reprezentanții partidelor politice în teritoriu. „Cunoaștem că sunteți în ajunul alegerilor parlamentare și am dorit să mă informez cum decurge procesul aici”, a declarat Derek J. Hogan.

