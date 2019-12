Ambasadorul Ucrainei la București: Pentru noi nu există limba moldovenească. Cei din România și R. Moldova vorbesc o singură limbă

Ambasadorul Ucrainei în România, Oleksandr Bankov, a declarat, unui interviu pentru hotnews.ro, că pentru ucraineni nu există limba moldovenească.

Ambasadorul a fost întrebat cum a învățat limba română. „Când am intrat la Facultate, ni s-a oferit un experiment. Am intrat cu limba franceză, a doua era engleză, ni s-a propus limba română ca un experiment. Așa am ajuns să învăț limba. Am protestat de la început, am dat o declarație la decanat. Până la urmă decanul a reușit să ne explice că e o mare oportunitate până la urmă. Pentru noi nu există limba moldovenească. Cei din România și Moldova vorbesc o singură limbă”, a răspuns Oleksandr Bankov, potrivit sursei citate.

El a mai subliniat că ceea ce se întâmplă în Ucraina este risc foarte mare și pentru alții, deoarece „dacă dispare mâine Ucraina cu aspirațiile sale europene și euroatlantice, de fapt frontiera Rusiei se va muta la frontiera cu România". "Ce se întâmplă în Ucraina e o proiecție a Rusiei față de fostul spațiu socialist, revenirea la zona de influență pe care Uniunea Sovietică a avut-o. Polonia a înțeles, România a înțeles. Riscurile în Occident sunt mai puțin resimțite. Ei nu simt ce înseamnă a fi ținta unui atac, chiar dacă nu e direct, dar hibrid", a mai spus diplomatul.