Ameninţare cu bombă la sediul CNN. Redacţia a fost evacuată de urgenţă

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

Mai mult de o treime dintre ruși (36%) sunt convinși că este necesar să „îmbunătățească definitiv relațiile cu Statele Unite și Europa”, scrie astazi Kommersant, care citeaza un sondaj realizat de Levada Center în luna noiembrie. Cu un an în urma, ponderea...

Lucrările pentru construcția celui de-al doilea bloc de locuințe din Orhei sunt pe ultima sută de metri. 16 familii tinere, salariați în sectorul bugetar care activează în raza municipiului se vor muta în case noi. Inițiativa vine din partea edilului Ilan Șor și are...

Trimisul special al Departamentului de Stat al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker, a cerut Rusiei să-i elibereze pe marinarii ucraineni capturați în strâmtoarea Kerci până de Crăciun sau Anul Nou. Într-un interviu acordat Voice of America, el a declarat că Statele Unite...

Puţini sunt cei conştienţi de riscurile la care inima este supusă cu fiecare pas, atunci când viaţă pe care o duc nu poate fi considerată "sănătoasă". Un pahar de vin în plus? O zi în care nu ai făcut cele 30 de minute de mişcare? Niciun exces nu este uitat...

Poliția din New York se află în acest moment la fața locului, traficul în zonă fiind restricţionat.

Clădirea Time Warner, din New York, unde se află și birourile televiziunii CNN, a fost evacuată în această dimineaţă, în urma unei amenințări cu bombă.

Departamentul de Poliţie din New York a informat că ameninţarea a fost una falsă.

