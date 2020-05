America a ajutat mereu Rusia, iar acest lucru este INDISCUTABIL. Să vedem FAPTELE…

Declarațiile președintelui Igor Dodon cu referire la partenerii din Uniunea Europeană, care nu ne-ar ajuta în vreme de pandemie, sunt manipulatorii și de neiertat. Experții în...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Am citit cu mult interes această erupție de creativitate a deputatului Bolea. Dacă sesizarea dată nu ar fi avut antetul parlamentului și nu ar fi fost semnată, aș fi crezut că asistăm la o farsă.

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic. Partea bună este că un număr mare de cercetători fac eforturi semnificative pentru a remedia...

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și în interiorul partidului. Cert este faptul că aceste remanieri se fac cu un singur scop –...

O tânără de 31 de ani din Kazahstan şi-a pierdut viaţa, duminică, după ce a căzut într-o prăpastie în Turcia. Femeia încerca să pozeze pentru un selfie când s-a produs tragedia, scrie The New York Post.

Dacă am avea gândire istorică, vom intelege atunci ca sursele antiamericanismului isteric de astazi sunt clare până la durere. Sentimentul de recunoștință este cel mai greu pentru o persoană obișnuită, este aproape imposibil de suportat. Mai ales dacă nu ai cu ce sa te rasplatesti – posibilitatile și puterile sunt mult prea inegale. Cum poate Rusia să-i fie recunoscatoare Americii? Nu avem nimic, absolut nimic pe care America sa nu-i aiba deja din abundenta. Iar pe binefăcătorii care nu pot fi rasplatiti (ca sa scapi de simțul opresiv al datoriei), oamenii preferă să-i urască. Este mai usor dpdv psihologic.

Anii 50-80 au trecut în principal sub semnul rivalității dintre URSS și SUA.

Începutul anilor ’20 – America salvează de foame Povoljie: „În luna mai 1922, ARA (American Relief Administration) a livrat produse alimentare pentru 6,99 milioane de oameni, Societatea Americană a Quakerilor – pentru 265.000 oameni, Alianța Internațională ”Save the Children Alliance” – 259.751 de persoane.

„Rusia de azi a revenit la obiceiul antiamericanismului, ca și cum ar fi descoperit niște vechi încălțări, foarte iubet cândva. Acest sentiment (în Rusia) este atât de natural încât nu este clar – cum am putu trăi fără el în ultimii 10-15 ani? Pentru ca americanii sunt dușmanii, este atât de dulce ura față de ei…Ei doar dintotdeauna au adus numai rele Rusiei!” – scrie psihologul social Alexei Roșcin în “Live Jounal“. Redam editorilaul autorului.

Un copil este obligat sa plateasca pentru o greseala teribila a mamei sale. KangKang, in varsta de 15 luni, din China, s-a nascut cu o fata dubla, iar presa locala l-a numit „copilul cu...

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

