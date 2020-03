Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Un grup de fondatori de startup-uri au prototipat o vizieră de protecție ușor de fabricat și care poate fi folosită de doctori pentru a se proteja de coronavirus. Proiectul se numește viziere.ro și are cereri de la mii de doctori care au nevoie de materiale de protecție în acest...

Pandemia de coronavirus a dus la reducerea drastică a poluării din marile metropole europene. Italia, Spania și Franța, principalele state lovite de Covid-19, au înregistrat niveluri de poluare cu mult sub cele obișnute, scrie BBC.

(...) În încheiere, aș vrea să revin la acuzațiile Premierului Ion Chicu, adresate oficialilor europeni pentru „dezastrul” în care a ajuns Republica Moldova. Adevărul dezastru al Republicii Moldova este cauzat anume de personaje ca Igor Dodon, Ion Chicu, Zinaida Greceanii & Co. Ei sunt cei care ai intrat în această criză cu o țară în izolație TOTALĂ. Ei sunt cei care folosesc suferințele oamenilor pentru a-și face PR de doi bani și care au subordonat toate activitățile statului, intereselor personale (electorale). Ei sunt potențialii responsabili pentru criza umanitară care poate surveni ca rezultat al extinderii pandemiei de coronavirus. Anume, „statalistul” de la Sadova și „tehnocratul” de la Pârjloteni și reprezintă cel mai mare dezastru al acestei țării.

