Americă oferă Belarusului petrol la prețuri “competitive” pe fundalul disputelor Minskului cu Moscova

Fostul ministru al Sanatatii, Ala Nemerenco, sustine ca personalul medical din tara noastra dispune de masti de protectie doar pentru urmatoarele 4 zile. Declaratiile au fost facute in cadrul emisiunii In PROfunzime cu Lorena Bogza.

14 Martie 2020

Marte este in sextil cu Neptun, Soarele este in sextil cu Pluto si se anunta unul din cele mai dinamice si decisive weekenduri. Si Chiron in Berbec, vindecatorul ranilor noastre sufletesti, este in cuadratura cu punctele de eclipsa, cu Nodurile Lunare, deci este timpul sa facem pasi importanti...