Amnesty International Moldova condamnă aplicarea forţei şi folosirea gazelor lacrimogene de către poliție, precum şi reținerile protestatarilor în timpul protestului pașnic, organizat la data de 16 iulie 2020 în Chișinău

Aplicarea violenței față de protestatari, reținerea acestora fără vreun motiv justificat și obiectiv, nu este proporțional interesului public de a promova dreptul la libertatea întrunirilor. Astfel, statul are obligația pozitivă de a lua măsuri de protecție a protestatarilor, și de a oferi fiecărei persoane garanții atât legislative cât și practice cu privire la apărarea fiecărui protestatar de acțiuni arbitrare din partea forțelor de ordine publică, unde aplicarea violenței nu poate fi decât atunci când este absolut necesar. Nu este clar de ce autoritățile au aplicat forța la un protest pașnic, soldate cu rețineri și utilizarea de gaze lacrimogene.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Personal MBA explica unele concepte precum: LEGEA DE FIER A PIETEI: motivele pentru care orice afacere este limitata de marimea si calitatea pietei pe care incearca sa o serveasca si de modul in care poti gasi piete mari si generoase.

Declară două automobile pe care le are în posesie și susține că locuiește cu familia într-un apartament de circa 67 m.p. din Chișinău. În realitate, deputatul socialist Corneliu Furculiță trăiește într-o casă impunătoare, amplasată într-o suburbie a...

Stiai ca exista plante care racoresc casa? N-o sa mai ai nevoie de aerul conditionat. Bonus, improspateaza si aerul.

Horoscop 17 Iulie 2020, ora: 07:57

Luna in Gemeni face conjunctie cu Venus si cuadratura cu Neptun in Pesti. Iata o zi de vineri fantezistea, dar inselatoare. Intalnirea Luna-Venus este fabuloasa daca ai in program socializarea, flirtul, bucuria de a trai. Neptun vine si el sa adauge o nota glamour. Dar, atentie! Cineva...