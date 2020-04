Amploarea dezastrului Covid-19, în Franța: Număr-record de morți, recesiune și chemare la grevă

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

”Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recunoaște centrul OncoGen, Timișoara, ca fiind singurul din România care are în testare un vaccin împotriva Covid-19.

Unica diferență notabilă este pauză dintre propoziții pe care o face Dodon, încercând într-un mod penibil să creeze suspans. Această „eroare” se poate explica prin disperarea lui Dodon de a apărea în public, caz în care este neclar ce rol are...

Asta, în condițiile în care, la aproape același număr de îmbolnăviri, Germania are de cinci ori mai puține decese decât Franța. Însă capacitatea de testare a Berlinului este net superioară cele pe care o are Parisul. Există, astfel suspiciuni că procentul de bolnavi încă nedepistați ar putea fi mult mai mare în Franța decât în Germania. Așadar, și discrepanța dintre bilanțul mortalității anunțat de Berlin și cel anunțat de Paris, raportat la numărul de cazuri, ar putea fi chiar mai mare.

Recent, Le Point dezvăluia că birocrația și lipsa de organizare împiedică Franța să-și valorifice infrastructura sanitară de care dispune, ca și stocurile de instrumente și consumabile pe care le are, pentru a testa o parte cât mai mare a populației. La asta se adaugă faptul că orice comparație cu Germania, din perspectiva gestionării crizei de coronavirus, face Parisul să pălească și amplifică nevoia de răspunsuri.

Peste 1.400 de oameni au murit din cauza infecției numai în ultimele 24 de ore, un record negru pe care nici măcar Italia și Spania nu îl atinseseră până acum. Totodată, Franța a depășit pragul psihologic de 10.000 de morți și are peste 109.000 bolnavi confirmați.

