Amy Schumer și Emily Ratajkowski au fost arestate la protestul față de numirea lui Kavanaugh la Curtea Supremă

Senatorii americani se pregătesc să se pronunţe asupra numirii candidatului propus de Donald Trump la Curtea Supremă. Acesta este acuzat de agresiuni sexuale. Mii de oameni au protestat la Washington şi la New York, cu speranţa că vor influenţa decizia.

I can’t believe I have to do this @emrata but here’s video if you and @amyschumer verbally agreeing to be “arrested” pic.twitter.com/xlKSy1sZ4b

Sute de manifestanţi au fost reţinuţi în capitala federală.



Actrița de comedie Amy Schumer și fotomodelul Emily Ratajkowski se află printre cei arestați, potrivit CNN.

Emily Ratajkowki a publicat un mesaj pe Twitter în care mărturisește că a fost reținută: „Azi am fost arestată după ce am protestat la Curtea Supremă față de nominalizarea lui Brett Kavanaugh, un bărbat care a fost acuzat de mai multe femei de agresiuni sexuale. Bărbații care rănesc femei nu pot avea poziții de putere.”

Today I was arrested protesting the Supreme Court nomination of Brett Kavanaugh, a man who has been accused by multiple women of sexual assault. Men who hurt women can no longer be placed in positions of power. pic.twitter.com/nnwq1O4qk3