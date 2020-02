Ana Guțu, despre amânarea trecerii la televiziunea digitală în Basarabia: „Un artificiu al actualei guvernării pentru a-l favoriza pe Dodon în an electoral”

„Această propagandă se manifestă prin aparițiile zilnice, cu treabă și fără treabă, ale lui Dodon pe ecranele TV din casele cetățenilor. Deci, Dodon este favorizat necondiționat în an electoral. Rămânerea în urmă a Republicii Moldova,din punct de vedere informațional și tehnologic, în raport cu statele civiliizate, aduce prejudicii grave proceselor democratice”, a mai adăugat Ana Guțu.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 1 Februarie 2020, ora: 08:04

Luna este in Taur si este vreme de actiune. Avem o noua luna calendaristica deci e timpul pentru o noua abordare. E vremea deciziilor ! A sosit momentul sa fim sinceri cu promisiunile facute si sa facem pasii necesari pentru a ne consolida terenul. Decizii, decizii… Luna in Taur are...