Analist politic: Așa-zia intransigență a liderilor PAS și PPDA ascunde un singur adevăr - salvarea de la pușcărie a lui Filat, Platon și Țopa

De la 1 ianuarie 2019, prețul gazelor naturale livrate în R. Moldova de către compania de stat a F. Ruse Gazprom constituie 237, 46 de dolari pentru o mie de metri cubi. Acest tarif e valabil doar pentru primul trimestru al acestui an, se arată într-un răspuns pentru...

Liderul clanului mafiot Gambino, Francesco 'Frank' Cali, a fost asasinat miercuri noaptea în faţa casei sale din New York, a informat poliţia, citată de EFE și Agerpres.

Președintele și oamenii săi vor o Europă slabă și divizată. Brexit va asigura parțial acest lucru, se arată într-o analiză semnată de jurnalista britanică Natalie Nougayrède în The Guardian.

Mai multe străzi din Orhei, inclusiv trotuarele, sunt măturate și spălate cu apă și șampon special astăzi, în cadrul unei ample acțiuni inițiată de Primăria municipiului Orhei. Aceasta are loc la doar câteva zile după finalizarea unei importante acțiuni de...

Gazele naturale nu se vor scumpi, chiar dacă preţul de import al acestuia, livrat de Gazprom s-a majorat în primele trei luni ale acestui an cu 25 la sută, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

«De aia blocul ACUM nu este interesat de negocieri, nu este interesat de guvernare. Nu are cu ce și nu are cu cine. Blocul ACUM este interesat doar de salvarea lui Filat, Platon și Țopa iar pentru așa ceva nu e nevoie de oameni competenți, bine pregătiți, ci de indivizi cu apucături anarho-bolșevice», conchide Vitali Catană.

«Nu există capacități umane și logistice pentru că blocul ACUM nu este conceput pentru politica normală și utilă comunității. Chiar dacă politica este o treabă de vocație, o minimă competență trebuie să existe în orice partid. În blocul ACUM este invers, se regăsesc oameni chiar din prima linie a blocului, de exemplu foști ambasadori, despre care nu cunoaștem nici măcar ce profesie au la bază. Sunt activiști. Au opinii, cică. Atât. Vă imaginați pe cineva din liderii blocului ACUM, capabili să discute despre economie, salarii, politici sociale, exporturi, educație, justiție etc? Mă refer la discuții aplicate la starea de fapt, buget, la modele, nu la declarații populiste și iresponsabile despre mărirea salariilor de n-șpe ori în condițiile în care atunci când ai fost ministru al educației ai închis școli și internate, invocând anume lipsa banilor», notează autorul citat.

