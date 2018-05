Analist politic: „Ajutorul Maiei Sandu a fost crucial pentru Andrei Năstase”. Care este pronosticul pentru turul II

„Socialistii au obtinut putin peste 91 de mii de voturi, ceva mai putin decat au reusit sa mobilizeze in timpul referendumului anti-Chirtoacă - peste 93 de mii. Judecand dupa aceste date putem anticipa ca Socialistii se afla in dificultate de a mobiliza mai multi votanti. Potentialul de crestere in al doilea tur al alegerilor din capitala este redus, iar tentativele lui Dodon de a influenta publicul din Chisinau este modest”, consideră analistul politic Dionis Cenușă, care și-a exprimat opinia pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, victoria Socialistilor s-ar putea datora incetinirii electoratului opozitiei extra-parlamentare ca urmare a scoaterii din competitie a Silviei Radu, sustinuta activ de mass-media asociata cu Vladimir Plahotniuc.

Totodată, Cenușă subliniază că Andrei Nastase a adunat aproape 72 de mii de voturi, ceea ce demonstreaza ca este compatibil cu preferintele politice ale chisinauienilor. „Spre deosebire de socialisti, candidatul Platformei DA are posibilitatea de a obtine un numar si mai mare voturi si respectiv sa obtina victorie in turul doi. Ajutorul Maiei Sandu a fost crucial pentru acest rezultat, iar capacitatea de mobilizare a opozitiei anti-oligarhice isi demonstreaza eficienta. Adeptii lui Nastase vor miza pe un mesaj de alerta si pe 'un vot de protest' contra candidatul Socialistilor. Al doilea tur poate fi transformat intr-o revansa indirecta a opozitiei extra-parlamentare pentru victoria controversata a lui Igor Dodon in alegerile prezidentiale, obtinuta prin multiple abateri si o campanie masiva de denigrare a Maiei Sandu”, a mai punctat analistul politic.





TIMPUL.MD