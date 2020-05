Analist politic despre Dodon: „S-A RUPT DE REALITATE, se vede că i se duce scaunul de sub picioare”

„Se părea că deja practic Igor Dodon și-a aranjat comod campania, ca actuala guvernare să lucreze pentru imaginea lui electorală, pentru asigurarea unui nou mandat. Însă, au intervenit mai multe momente, unul ar fi desigur pandemia, altul – că I. Dodon s-a rupt de realitate, și-a închipui că are mai multă putere, că mai multe instituții ale statului îi sunt docile, mă refer la CC, și a început să comită gafe politice una după alta. Comportamentul lui este deja unul iritativ, se vede că i se duce scaunul de sub picioare. Probabil că anunțând această dată de 1 noiembrie, mai degrabă o face din anumite calcule politice, electorale, ca să pună presiune pe opoziția parlamentară”, a subliniat Ion Tăbârță. https://radiochisinau.md/

Criza provocată de Covid-19 are un impact negativ major asupra culturii. Senzația de sufocare crește pe zi ce trece. Stoparea investițiilor în cultură și interzicerea evenimentelor pe viu sunt păgubitoare, periculoase pentru viața culturală.

Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 3.294 lei în luna martie a acestui an, în creştere cu 92 lei faţă de luna precedentă şi cu 7,1% comparativ cu martie 2019, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.

Horoscop 12 Mai 2020, ora: 08:10

Mercur este proaspat instalat acasa in Gemeni unde va sta pana la finele acestei luni si unde este cel mai comunicativ posibil, deci la fel si noi. Azi, Mercur este in trigon cu Saturn care de ieri este retrograd, iar Marte planeta actiunii si energiei, este in trigon cu Nodul Nord proaspat mutat...