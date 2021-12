Analiștii sunt optimiști. Încă nu putem vorbi despre o dezamăgire totală în PAS

Campania națională de înverzire a plaiului a demarat anul acesta pe 13 noiembrie, sub genericul ambițios „PLANTEAZĂ-ȚI VIITORUL”. Zeci de instituţii de stat, private, locale...

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Numele Coşcodan provine de la o poreclă care are la bază termenul zoologic coşcodan ce numeşte „o specie de maimuţă cu coada foarte lungă”, termen pătruns la români din...

1 decembrie este ziua naţională a României şi are o însemnătate specială în societatea noastră. Totodată, această zi marchează un eveniment istoric foarte important:...

Numele Miclăuşeanu are la bază prenumele unguresc Miklós, formă ungurească a prenumelui Nicolae.

Sfanta Varvara a trait in timpul imparatului Maximian (284-305), la Heliopolis. Din cauza frumusetii sale trupesti este inchisa intr-un turn, de tatal sau Dioscor. Acest tata pagan considera...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Temperaturile scăzute cauzează o ardere semnificativ mai mare a caloriilor, care nu se mai depozitează astfel sub formă de grăsime, este arătat într-un studiu recent. Potrivit specialiştilor, expunerea la frig accelerează metabolismul şi menţine greutatea constantă.

„Noi am realizat sondajul prin interviuri față în față, cel prezentat de IData este realizat la telefon. Noi suntem obișnuiți cu atacuri din partea politicienilor. Politicienii noștri, din imaturitate politică, când nu sunt mulțumiți de felul cum arată în sondaje, atacă sondajele, dar nu încearcă să înțeleagă unde e problema lor. Au existat multe cazuri când politicienii, după atacuri la adresa sondajelor sau a presei, au obținut calificativul de „foști politicieni!. Olesea Stamate a uitat că am fost compania sociologică care și la ultimele parlamentare și la prezidențiale a prezis câștigătorul”, a spus Vasile Cantarji, CBS-Research.

„Descreșterea PAS este clară, au ridicat foarte mult ștacheta așteptărilor, iar acum este evident că guvernarea are probleme, s-a adăugat criza energetică, facturi majorate. În plus, rezultatul alegerilor din 11 iulie nu reprezintă bazinul natural, firesc, al PAS, la alegeri votează și diaspora, iar în măsurători ea nu este reflectată. În aceste condiții, trendul descendent al PAS este unul evident. Dar dacă ne uităm după dispoziția din societatea, încă nu putem vorbi despre o dezamăgire totală”, a spus Ion Tăbârță.

„Situația datelor pe care noi le-am colectat era foarte clară, PAS rămâne partidul principal din Republica Moldova, oamenii au cea mai mare încredere în Maia Sandu și nu s-a întâmplat ceva ieșit din comun ca brusc alt politician să iasă la rampă. Sunt anumite schimbări, dar este la nivelul politicienilor care sunt plasați după Maia Sandu. De exemplu, Igor Dodon este într-o scădere pe care noi o monitorizăm lună de lună. Se atestă o scădere în sondaje a PAS-ului, ea este lentă și se atestă din luna septembrie. PAS și acum are capacitatea să ia 50% din voturi, asta este evident”, a spus directorul iData, Mihai Bologan.

Pe 6 şi 9 august 1945 forţele aviatice ale Statelor Unite au lansat bombele nucleare Little Boy şi Fat Man peste oraşele japoneze Hiroshima şi Nagasaki. Pe 26 aprilie 1986, reactorul numărul...

O femeie din SUA a mărturisit că a mâncat cenușa soțului ei mort și spune că a ajutat-o să piardă aproximativ 19 kilograme, scrie The Sun.

Israelul a detectat un prim caz de infectare cu subvarianta Delta Plus a coronavirusului. Purtătorul subvariantei este un copil de 11 ani venit din Europa. Potrivit Times of Israel, acesta...

Actorul Alec Baldwin a ucis accidental o femeie şi a rănit un bărbat, după ce a tras cu un pistol de recuzită în timpul filmărilor pentru un western, în New Mexico.

Doi diplomaţi ruşi au părăsit Kosovo sâmbătă după ce au fost declaraţi persona non grata de Priştina, care îi acuză de ameninţare la adresa securităţii naţionale,...

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

