ANALIZĂ /// Experții britanici consideră că măsurile draconice luate prea devreme nu vor ajuta cu NIMIC la combaterea COVID-19 (REUTERS)

„Credem că acest virus este probabil unul care se întoarce de la an la an și devine ca un virus sezonier, iar comunitățile vor deveni imune la acesta și că va fi o parte importantă în controlul acestui termen mai lung”, a spus Vallance. „60% este genul de cifră de care aveți nevoie pentru a obține imunitate la efective”.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 15 Martie 2020, ora: 17:09

Cu siguranta ai auzit despre Coronavirus, cu exceptia faptului daca te-ai ascuns sub o piatra si ai avut urechile acoperite. Daca privim cautarile in Google pentru “coronavirus” exista peste 4 bilioane de rezultate, in comparatie cu “raceala” care are mai putin de 0,5...