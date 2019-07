ANALIZĂ // Ursula von der Leyen – prima femeie președinte al Comisiei Europene: adeptă a federalismului, a armatei comune europene, a ”Statelor Unite ale Europei”

Actualitate 17 Iulie 2019, ora: 11:38

Poate că am văzut (prea) multe, poate că am citit și ce nu trebuie la viața mea, poate că am îmbătrînit, poate că mi s-a tocit simțul civic, dar nu mai pot să mă inflamez de cîte ori țipă strada sau Facebook-ul că vine dictatura. Țipau cînd cu Băsescu....