ANALIZĂ / Compromis între oprirea pandemiei și distrugerea economiei

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

”Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recunoaște centrul OncoGen, Timișoara, ca fiind singurul din România care are în testare un vaccin împotriva Covid-19.

Unica diferență notabilă este pauză dintre propoziții pe care o face Dodon, încercând într-un mod penibil să creeze suspans. Această „eroare” se poate explica prin disperarea lui Dodon de a apărea în public, caz în care este neclar ce rol are...

În fond, totul se reduce la dilema tramvaiului, experimetul etic în care un tramvai scăpat de sub control urmează să lovească un grup de cinci oameni. Singura cale de a-i salva este devierea tramvaiului pe o linie secundară, acolo unde va ucide un singur om. Acesta este conflictul dintre utilitarism și deontologie. Se pare că neeconomiștii nu vor să recunoască limitările la care ne supune dilema tramvaiului atunci când vine vorba despre compromisurile în cazul covid-19. ”Trebuie să-i salvăm pe toți – acum și întotdeauna!”. Însă nu putem să facem ca tramvaiul să zboare, nu putem să ne folosim resursele limitate în toate scopurile posibile. Trebuie să fie un compromis. Este o lege a naturii, ca și gravitația.

Economiștii și neeconomiștii se uită la opțiunile care vor aduce cea mai mare bunăstare acum și în viitor. În acest caz, economiștii se întreabă dacă măsurile guvernelor pentru a limita epidemia nu lovesc economia prea mult. Asta nu pentru că economiștii se tem pentru conturile bancare ale bogaților lumii, ci pentru că o criză economică vine cu o mulțime de efecte negative și ne limitează viitoarele opțiuni. Se știe că crizele economice duc la multe morți și sinucideri din cauza stresului. Folosirea resurselor limitate pentru a ne lupta cu Covid-19 cu orice preț, sacrificând bunăstarea economică și limitându-ne posibilitatea de creștere in viitor, înseamnă că vom fi relativ mai săraci în viitor și nu vom putea să salvăm la fel de multe vieți ca în scenariul alternativ, cel în care nu am folosi asemenea măsuri drastice împotriva pandemiei.

Conceptul de cost al oportunității este unul dintre primele pe care le învață economiștii. Beneficiile fiecărei acțiuni trebuie puse în balanță cu beneficiile pe care le-am pierde dacă nu am face acea acțiune. Costurile de oportunitate sunt, prin definiție, unele nevăzute și pot trece ușor nebăgate în seamă.

”Totul pleacă de la a înțelege că trăim într-o lume a resurselor limitate. Toate resursele și mijloacele sunt limitate, iar alocarea lor pentru a servi unor scopuri îi va lăsa nemulțumiți pe unii. Economiștii încearcă să se asigure că resursele sunt folosite eficient. Nu este la fel de simplu cu a pune două cifre pe o coală de hârtie și a o alege pe cea ai mare. Toate aceste alegeri se fac sub imperiul incertitudinii. Nu suntem atotșiutori, de aceea există posibilitatea să nu facem cea mai bună alegere.

