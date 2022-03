Analiză. Cele mai mari lovituri de imagine, guvernarea le-a primit de la piața produselor petroliere

Dezvăluiri interesante despre planurile lui Vladimir Putin au fost făcute de un fost ofițer al Statului Major din Rusia. El spune că liderul de la Kremlin are de gând să...

Am intrat în cea de-a 26-a zi de război în Ucraina, iar armata rusă a pierdut un număr impresionant de ofiţeri de rang înalt. Nu mai puţin de şase generali ruşi au fost...

Dmitri Medvedev, șeful adjunct al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a declarat că Rusia are mai multe motive în baza cărora poate folosi arme nucleare.

Oligarhul rus Roman Abramovici a acționat că a trimis neoficial al președintelui rus Vladimir Putin la negocierile dintre Rusia şi Ucraina, scrie publicația britanică The Times. Miliardarul...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Numele Morozan are la bază cuvântul rusesc moroz „ger”, „îngheţ”, de la care, la ruşi, a apărut numele de persoană Moroz, atestat documentar de la mijlocul...

La 8 martie 1441 are loc prima menţiune documentară a postelnicului în Principatul Moldova.

Numele Trebeş are la bază cuvântul slav trĕba, atestat în limbile sârbo-croată, bulgară, ucraineană, cu sensul „trebuie”, „este necesar”, şi sufixul...

În Arhiva Naţională a Republicii Moldova, în dosarul Sfatul Ţării, am găsit nişte note autobiografice semnate de Vasile Gafencu. Ele au o mare valoare istorică prin...

Ziua Mondială a Apei, sărbătorită în fiecare an la 22 martie, atrage atenţia în acest an asupra importanţei apei ca resursă vitală pentru siguranţa alimentară.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Voronin și-a asigurat traiul pe deplin. Care este pensia ridicată de fostul președinte de țară și zecile de conturi bancare pe care le are.

Adâncirea Rusiei în represiune sub conducerea lui Vladimir Putin a atins un punct critic cu decizia acestuia de a invada Ucraina. În timpul acestei invazii nelegitime și pe scară largă, el a amenințat cu represalii dure orice țară dispusă să intervină, unii...

Polonia va înceta complet importul de resurse energetice rusești până la sfârșitul acestui an. Anunțul a fost făcut de premierul Mateusz Morawiecki, scrie Ria Novosti cu referire la Realitatea.md.

Sir Richard Shirreff, fostul comandant suprem adjunct al NATO în Europa, spune că, la fel „ca majoritatea oamenilor”, are mari suspiciuni cu privire la angajamentul Rusiei de a reduce atacurile asupra Kievului și Cernihivului, relatează BBC. Shirreff mai spune că nu va fi...

Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, deține o vilă de lux în Dubai, Emiratele Arabe Unite. Proprietatea este situată pe celebra insulă sub formă de palmier, la numărul 21 și face parte din Zabeel Saray Royal Residences de cinci stele din Palm Jumeirah, scrie Realitatea.md.

Cele mai mari lovituri de imagine în această jumătate de an, guvernarea le-a primit anume de la piața produselor petroliere. Dacă Președinta Maia Sandu sau Prim-Ministra Natalia Gavriliță vor decide să investighezi ce se întâmplă pe piața produselor petrolier, sunt gata să vin cu toată expertiza necesară, pentru a ajuta la aceste investigații. https://ionita.md/

Situația devine inversă, când piața se duce în jos și prețurile scad brusc companiile petrolier pot risca să aibă permis de ANRE un adaos comercial de ZERO lei/litru, cea ce pentru mulți poate fi fatal. Pe termen lung companiile vor avea aceeași 2,62 lei/litru, însă pe termen scurt în perioada de criză, acest mecanism de reglementare, doar majorează decalajele de prețuri. Din exemplu nostru de mai sus, cum ai lua pământ din vale și ai crește dealul. În loc de drum cât se poate de drept noi obținem un ”Rollercoaster” cu cele mai abrupte urcușuri și coborâșuri de prețuri. Anume acest element, determină cele mai mari șocuri pe piața produselor petroliere, lucru evident pentru cei cu cele mai vagi cunoștințe în matematica elementară.

La începutul de martie am asistat cu toți la un dezmăț al prețurilor la motorină, care are toate elementele unui abuz de poziție dominantă pe piață,. În astfel de circumstanțe Consiliul Concurenței a emis un comunicat , prin care ne reamintește competențele sale și ne asigură că dacă va fi necesar ei vor interveni. Despre începerea unei anchete în privința abuzului de poziție dominantă pe piață nici vorbă și asta în condiția intervenției fără precedent a Comisiei Situații Excepționale. Tot acest haos este rezultatul așa numitei ”liberalizări parțiale”, care de fapt este un lobby în favoarea a câtorva companii petroliere.

În rezultat am obținut o absurditate absolută, care merită să intre în manualele de economie. În martie 2022, prețurile angro la motorină au ajuns până la 28-29 lei/litru, în condiția când prețurile cu amănuntul la benzinării era de 25 lei/litru. Lucrurile au degradat atât de tare că a fost nevoie de intervenția Comisiei Situații Excepționale pentru a stopa acest dezmăț. În data de 10 martie s-a decis plafonarea prețurilor angro pe perioada stării excepționale, dar ce va fi mai departe nimeni nici nu se deranjează, ori până azi nu am văzut un proiect de lege ,care să rezolve acest handicap de prețuri.

A fost cea mai proastă și neinspirată decizie de a reglementa zilnic !!! prețurile la produsele petroliere. Așa ceva nu veți găsi nicăieri în lume, iar această reglementare nu are nimic în comun cu formarea corectă a prețurilor și protejarea cetățenilor de abuzurile companiilor petrolier. Moldova trece printr-o criză a creșterii prețurilor fără precedent în ultimii 20 de ani, dar mai mult de jumătate din știrile negative despre creșterea prețurilor sunt generate de produsele petrolier. Gazul s-a scumpit de 3 ori, dar știri negative despre aceste scumpiri sunt de cel puțin 4-5 ori mai puține decât despre produsele petrolier, care au înregistrat majorări de prețuri mult mai modeste. Prin acest mecanism absurd, actualei guvernării îi sunt aduse cele mai mari lovituri de imagine.

Cu riscul de a repeta anumite teze am decis odată în plus să descriu trei handicapuri majore, care au perturbat bunul mers al lucrurilor pe piața produselor petrolier, în special în condiții de criză, când cel mai bine se vede tot eșecul acestei proaste reglementări.

Ieri, 29 Martie 2022, pentru a doua oară într-o singură lună ANRE încearcă să se justifice public ( vezi aici ), privind prețurile la produsele petroliere. Dacă să traducem în limba română justificarea lor sună cam așa: noi înțelegem că prețurile fixate de noi nu corespund cotațiilor internaționale, dar așa este formula, de parcă nu tot ei au elaborat formula. De fapt prin aceste justificări repetate, ANRE recunoaște public că a falimentat în reglementarea pieței produselor petroliere. În condiția unei terorizări zilnice cu modificări de prețuri, ANRE nici de gând nu are să vină cu modificări la legislație, pentru a scoate aceste șocuri zilnice de pe noi.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

