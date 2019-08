Analiză. Dodon predă Moldova Rusiei, proeuropenii, neputincioşi (adevarul.ro)

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Deşi este la putere de mai puţin de trei luni, actualul Guvern a comis deja mai multe greşeli şi a dovedit că are mai multe lacune care ar putea să-l coste scump în viitor. Aceste greşeli şi lacune se regăsesc într-un clasament convenţional elaborat de portalul TRIBUNA.

Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) debutează azi la US Open, cel de-al patrulea turneu de Mare Șlem al anului. Românca o înfruntă pe americanca Nicole Gibbs (26 de ani, 135 WTA). Partida va începe în jurul orei 20:30.

În acest timp, preşedintele pro-rus a continuat să-şi subordoneze instituţiile cheie ale statului. Curtea Constituţională - scoasă de sub Plahotniuc a fost preluată de Dodon. Deputatul socialist Vladimir Ţurcan a fost ales, la începutul săptămânii trecute, preşedinte al Curţii Constituţionale, după un vot contestat. Decizia a zdruncinat coaliţia de guvernare PSRM-ACUM. Asta după ce liderul socialist pro-rus pusese mâna şi pe alte instituţii cheie.

Analistul Nicolae Negru scrie în ziarulnational.md că apropiata vizită la Chişinău a consilierului preşedintelui SUA pentru securitate naţională, John Bolton. Are loc pe fondul temerii administraţiei americane de întărirea influenţei ruse în Republica Moldova, în urma constituirii alianţei ACUM – PSRM şi vizita numită de „demonstrativă” a ministrului rus al Apărării, Serghei Şoigu.

În legătură cu acest subiect, premierul proeuropean Maia Sandu a spus că "alegerea suverană a Moldovei este de a respinge cu fermitate orice intenţie de creare a federaţiei între Moldova şi regiunea transnistreană separatistă, fapt care ar menţine Republica Moldova într-o zonă gri între Est şi Vest şi ne-ar împiedica să urmăm o politică externă independentă, inclusiv integrarea în UE. Ori viitorul Republicii Moldovei nu poate fi decât în UE”, a menţionat Maia Sandu, citată de DW.

Preşedintele pro-rus al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, a vorbit sâmbătă despre reluarea de către Chişinău a parteneriatului strategic cu Rusia „pe toate direcţiile”. „Vreau să menţionez că noi reluăm parteneriatul strategic cu Federaţia Rusă pe toate direcţiile… În ultimii ani am avut relaţii foarte bune la nivelul conducerii de vârf.

Preşedintelui pro-rus Igor Dodon impune o agendă geopolitică rusească în Republica Moldova, iar rezistenţă din partea Guvernului condus de proeuropeana Maia Sandu nu are nici un efect. Îngrijorată, administraţia de la Washington l-a trimis la Chişinău pe consilierul preşedintelui SUA pentru securitate naţională, John Bolton.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)