ANALIZĂ. Moscova, pusă în dificultate de Belarus, are un discurs ambiguu. Ce opțiuni îi rămân lui Vladimir Putin

„Dodon este dispus să folosească toate metodele pentru fraudarea alegerilor. E clar și de ce – fără fraudă nu are nicio șansă să rămână în funcție; iar dacă...

Cele mai mici preţuri la carne din Uniunea Europeană (UE) în anul 2019 se înregistrau în România, cu 37,3% sub media UE, arată datele publicate marţi de Eurostat.

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Creştinarea Rusiei Kievene in anul 988 de către marele cneaz Vladimir a fost, de fapt, o reformă de stat, necesară pentru a uni şi consolida prin ideologia unică un vast stat rus care s-a...

Data de 1 August 1886 este cea în care s-a născut Ștefan Holban, care a fost în primul rând un martir al neamului românesc, avocat, deputat în Sfatul Țării etc....

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Este ziua in care Mercur intra in Fecioara, urmand Luna. Peste cateva zile li se va alatura si Soarele. Iata cum astre importante intra intr-un semn meticulos si indeamna la actiuni noi de invatare. Fecioarei ii place sa implementeze idei noi, sa capete abilitati noi, sa rezolve probleme....

Boss-ul de la Kremlin a vrut si un SUV in afara de berlina Sedant.

Aceste conexiuni şi aceste atitudini favorabile îi oferă lui Putin mai multe piste pentru a găsi o tranziţie fără Lukaşenko, mai ales că mişcarea de protest îmbracă diferite forme şi nu are un lider clar.

Stephen Sestanovich remarcă faptul că Rusia are relaţii bune cu elitele de la Minsk, unde de asemenea există un consens pentru menţinerea bunelor relaţii cu puternicul vecin din Est. Mulți dintre opozanții lui Lukașenko s-au refugiat, de altfel, la Moscova de teama represaliilor din țara natală.

Sunt precauţi, pentru că „dacă mulţimile încep să-l perceapă pe Putin drept un sprijin pentru Lukaşenko, sloganurile antiruseşti ar putea începe să curgă”, subliniază Stephen Sestanovich, de la grupul de reflecţie american Council on Foreign Relations.

Dar nici Lukaşenko nu este văzut ca un sfânt de către Kremlin, aminteşte la rândul său Gustav Gressel. „Chiar sub Lukaşenko, Putin nu reuşea să obţină ce dorea” în Belarus, confirmă analistul britanic Nigel Gould-Davies. Ruşii „nu mai sunt căsătoriţi cu Lukaşenko, ei tatonează”, însă „nu sunt deloc pasivi”, mai constată acesta.

Avertismentul vine în ziua în care liderii europeni au discutat despre situația din Belarus în cadrul unui summit extraordinar și au ajuns la concluzia că nu pot recunoaște rezultatul alegerilor din Belarus, pentru că a fost vorba despre un scrutin incorect. În plus, vor impune sancțiuni acelor responsabili din Belarus care se fac vinovați de fraudarea alegerilor și de reprimarea protestelor post-electorale.

Gigantul IT Google vrea ca angajaţii săi să lucreze de acasă încă un an de acum încolo, până în iulie 2021. Este vorba de 200.000 de oameni, pe care Google spune...

Belarus se pregătește de război! Sub pretextul unei amenințări externe, preşedintele Aleksandr Lukaşenko a anunţat marţi că înalta conducere militară a ţării a desfăşurat unităţi...

