Analiză Financial Times / Germania a ajuns o frână pentru economia şi politica de securitate a Europei

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Reuters scrie că în decembrie 2021 gazele ruseşti venite prin conducte reprezentau 32% din consumul german, cele norvegiene 20%, cele olandeze 12%, iar cele din depozite 22%. Acestea din urmă pot proveni, în mare parte, tot de la ruşi. În 2015, Germania şi-a importat 35% din gaze din Rusia. Arderea gazelor au o pondere de peste 15% în producţia de electricitate. Dar Germania depinde de Rusia nu doar pentru gaze naturale, ci şi pentru petrol. În perioada ianuarie-octombrie 2021, 34% din petrolul germanilor a venit din Rusia. Peste 50% din cărbunele ars de termocentralele şi oţelăriile germane provine din Rusia. De aceea, după cum scrie The Wall Street Journal, dependenţa energetică de Rusia lasă UE cu puţine opţiuni de a sancţiona Rusia dacă aceasta porneşte din nou război contra Ucrainei.

Multe depind de cât de mult va dura criza din aprovizionare. Constructorii auto au nevoie de semiconductoare, iar pentru a supravieţui revoluţiei verzi au nevoie de cât mai mult litiu pentru bateriile maşinilor electrice. Producţia auto de anul trecut este cu 50% sub cea de dinainte de pandemie, din 2019. Spre deosebire de Germania, dependentă de exporturi, cea franceză are la bază consumul, care a explodat în pandemie.

Economiştii, cei mai mulţi dintre ei, sunt de acord că economia germană are probleme, însă nu le este clar dacă scăderea economică din trimestrul patru este doar o poticneală sau se va transforma în recesiune.

Că Germania a devenit mai degrabă frâna Europei o scrie Financial Times, care face o comparaţie cu Franţa. Economia germană, cel mai probabil, s-a contractat uşor în ultimele trei luni ale anului trecut, în timp ce economia franceză şi-a continuat revenirea. Săptămână aceasta, FMI a dat vina pe „întreruperi pe lanţurile de aprovizionare“ pentru decizia de a reduce proiecţia de creştere economică în 2022 pentru Germania.

Aceste dependenţe fac ca economia şi firmele germane să fie vulnerabile şi pot explica, de exemplu, de ce guvernul german ezită şi evită să adopte o poziţie mai fermă faţă de Rusia în problema ucraineană. Sau de ce companiile germane fac presiuni în Lituania pentru ca această mică ţară baltică să se retragă dintr-un conflict pe care-l are cu gigantul China. Sau de ce foşti politicieni de top din Germania ocupă acum funcţii de top la coloşii corporate din Rusia.

