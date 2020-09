Analiză Forbes. De ce căzut Rusia în capcana americanilor deasupra Mării Negre

Faptul că prezenţa americană în zonă nu e doar o demonstraţie de forţă, ci are un scop clar - strângerea de informaţii - este indicat şi de repetarea mişcării de către americani şi forţele aliate o săptămână mai târziu, pe 4 septembrie. Două bombardiere americane B-52 au zburat deasupra Ucrainei, însoţite de aviaţia de vânătoare ucrainiană, în timp ce al treilea a trecut din nou pe deasupra Mării Negre, pe deasupra apelor internaţionale, la doar câţiva kilometri de bazele ruseşti din Crimeea. Potrivit Forbes, aviaţia rusă a ridicat de la sol opt avioane de vânătoare-bombardament (Su-27 şi Su-30) iar un Tupolev -214 (pentru comunicaţii strategice) a decolat de la Moscova şi a asistat aviaţia rusă, pe tot parcursul prezenţei bombardierelor NATO în Marea Neagră. adevarul.ro/

