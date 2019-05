Analiză: Numărul apeductelor funcționale a crescut până la 1168 sau aproape 96% din totalul sistemelor existente

Alegerile europarlamentare au adus rezultate dezamăgitoare partidelor aflate la guvernare în Franţa şi Germania, considerate cele două motoare ale Europei, spre deosebire de premierul spaniol Pedro Sanchez, a cărui victorie clară a asigurat socialiştilor spanioli un rol important in...

Cetăţenii cu drept de vot din Uniunea Europeană și-au ales, în perioada 23-26 mai, viitorul Parlament European, primul pas dintr-un proces care va schimba conducerea principalelor instituţii ale UE în cursul acestui an. Verzii europeni au înregistrat un succesc istoric la...

Poșta de Știri remarcă și faptul că Guvernul a anunțat, recent, că reconstrucția, dar și construcția de noi apeducte, dar și de sisteme de canalizare, este una din priorități, alături de programul de reconstrucție a infrastructurii rutiere “Drumuri Bune 2”. În același timp, prognozele Ministerului Agriculturi, Dezvoltării Regionale și Mediului indică, pentru acest an, extinderea rețelei de apeducte cu circa 240 de kilometri, fapt ce va permite conectarea la rețea a peste 100 mii de persoane. Investițiile statului în acest scop se vor cifra la circa 200 milioane de lei.

Per total, în 2018, în țară erau funcționale 110 sisteme de canalizare, iar de servicii de canalizare beneficiază locuitorii din 126 de localități sau peste 29% din populație.

