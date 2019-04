Anatol Țăranu: Alegerile parlamentare anticipate ar favoriza PDM

Actualul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, a fost de acord să organizeze o dezbatere cu Vladimir Zelenski, adversarul său din alegerile prezidențiale, pe stadionul olimpic din Kiev, care are o capacitate de 70.000 de locuri. Declaratia sefului statului a fost facuta în cadrul...

“La ora actuală sunt mai multe şanse sa avem o coaliţie de centru stânga, decât alegeri anticipate, probabilitatea fiind de 60 la 40 de procente. După anticipate PDM îşi va creşte substanţial şansele sa aibă mai mulţi deputaţi în parlament deoarece alegerile locale sunt specifice şi prevăd mai multă implicare personală din partea candidaţilor locali. În scrutinele locale oamenii au nevoie de resurse, iar în prezent partidul cu cele mai multe resurse este PDM. În eventualitatea unui scrutin cumulat, locale plus parlamentare, candidaţii locali vor extrapola succesul lor pe lista Partidului Democrat şi s-ar putea ca PDM să acumuleze un scor ce ar fi o surpriză neplăcută pentru oponenţii lor”, a opinat Ţăranu.

