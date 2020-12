Anatol Țăranu: Contrabandă de la ambasador la președinte. Cazul contrabandei cu anabolizante prin filiera ambasadei moldovenești de la Moscova a demonstrat toată putreziciunea statului R.Moldova

Tot acestui scop îi este subordonată și stratagema cu numirea fulger în calitate de nou ambasador la Moscova al socialistului Golovatiuc, care are misiunea murdară să șteargă urmele contrabandei la ambasada de la Moscova. În asemenea condiții unul din primele decrete ale președintei Maia Sandu poate abroga decretul abuziv al lui Dodon privind numirea noului ambasador moldovean în Rusia. Acest aspect nu poate să nu fie cunoscut la Moscova. În caz dacă agrementul rus pentru Golovatiuc va veni în termeni record, până la inaugurarea noului președinte al republicii, putem cu ușurință să presupunem complicitatea Moscovei la mușamalizarea cazului de contrabandă prin filiera ambasadei moldovenești din capitala Rusiei. Apropo, da organele competente ruse cum de au ratat să descopere rețeaua de contrabandă cu anabolizanți moldovenești pe propriul teritoriu, care a funcționat ani la rând? Așteptăm reacția Moscovei, cum în cazul contrabandei prin filiera diplomatică moldovenească, așa și în cazul ștergătorului de urme murdare, Golovatiuc”, a afirmat, într-o postare pe Facebook, Anatol Țăranu.

Este de menționat aparte, că în cadrul ambasadei moldovenești la Moscova activează sub acoperire diplomatică reprezentantul SIS-ului moldovenesc, care prin definiție era obligat să cunoască toate dedesubturile circulației mai mult decât intense și pe acest motiv foarte suspecte al microbuzului ambasadei cu „așa numita” poștă diplomatică. În calitatea mea de ex ambasador la Moscova pot cu toată responsabilitatea să afirm, că poșta diplomatică moldovenească, în majoritatea cazurilor, cu ușurință încape într-un portofel de mici dimensiuni și pentru expedierea ei defel nu este nevoie de un ditamai microbuz. Deci, următoarea concluzie vorbește despre cunoașterea în detaliu de către securistul de la ambasadă despre misiunea adevărată a microbuzului buclucaș. Iar aceasta la rându-i presupune informarea din timp a centralei de la Chișinău despre contrabandă cu acoperire diplomatică. Iar SIS-ul, după cum se cunoaște, se găsește în subordine directă a președintelui Dodon, deci, ultimul din timp a fost informat despre isprăvile protejatului său, ambasadorului Neguță. Este o enigmă ușor de descifrat, de ce Dodon cu atâta întârziere a reacționat la fenomenul contrabandei diplomatice, tot atât de probabil putem presupune că contrabanda se derula cu buna lui știință. Acum devine absolut explicabilă înverșunarea cu care Dodon luptă pentru scoaterea SIS-ului din subordinea președintelui nou ales, Maia Sandu. De fapt, Dodon în așa fel se strădui să evite pușcăria.

Actualitate 15 Decembrie 2020, ora: 16:51

În 2005, la treisprezece ani dupa admiterea (1992) Republicii Moldova in Organizatia Natiunilor Unite (ONU), Adunarea Generala a organizatiei mondiale a proclamat Ziua internațională a solidarității care se marcheaza la 20 decembrie in fiecare an.