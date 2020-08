„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

O tânără care a mâncat mămăligă timp de cinci zile pe săptămână, timp de o lună, susține că a reușit să dea jos kilogramele în plus fără pic de efort. O dietă aparent bizară, cu mamaligă, garantează slăbirea a câteva kilograme în...

Stim deja ca usturoiul este considerat unul dintre cele mai sanatoase alimente, insa in combinatie cu mierea de albine naturala, efectul sau este potentat. Potrivit specialistilor, combinatia dintre usturoi si miere consumata pe stomacul gol timp de 7 zile are efecte spectaculoase pentru...

E prima zi din august si nu putea fi o zi ca oricare alta. Mercur, planeta vestilor si informatiilor, face opozitie cu Pluto, planeta intelegerii celor mai adanci si intunecate parti ale sinelui, aflat acum in Capricorn. Ce mai contraste declanseaza! Comunicarea este intensa si ar putea...

2. Acum despre afirmația D-stră ușor provocatoare: ,, Dacă nu respectați statalitatea R.M. atunci recunoașteți deschis acest eveniment”. Permiteți-mi, d-le V.Pușcașu, să vă răspund cu o întrebare. Dar din ce considerente poate fi respectat un stat devenit de aproape trei decenii captiv intereselor unui grup îngust de escroci, oligarhi-mafioți, agenți de influență și spioni a fostei metropole coloniale ? Un stat care nu este capabil să garanteze realizarea intereselor vitale a majorității covârșitoare a cetățenilor săi, n-are de ce să fie respectat. Încercarea de a invoca patriotismul fals în favoarea unui stat falimentar este pasibilă de acuzare la complicitate hoțească . Modificarea Constituției sub bagheta unei guvernări oligarhice nu va duce la „introducerea în Constituție a mecanismelor necesare de funcționare normală a ramurilor puterii și care ar exclude crizele, abuzurile, blocările etc”, dar va contribui la o consolidare și mai mare a dominației oligarhiei. Doar un naiv politic, s-au un servant al oligarhiei poate admite o reformă constituțională autentică în regimul Dodon.

1. Întrebarea care mea-ți adresat-o dacă îmi „ place batjocura față de Constituție, admisă de unii reprezentanți ai clasei politice și a unor instituții statale care folosesc lipsa mecanismelor juridice de consolidare a suveranității și independenței R.M”, are un răspuns univoc – nu, defel nu-mi place! Numai că comentariul meu în presă și la care faceți referire, este cu totul despre altceva. Și anume despre aceea că președintele Dodon este cel mai neindicat personaj pentru a propune și a ghida procesul de modificare a Constituției. Fiindcă președintele Igor Dodon, dintre toți reprezentanții clasei politice moldovenești, își bate joc cel mai pregnant de cea ce se numește suveranitatea și independența statului Republica Moldova. Cazul recent cu „президент Приднестровья” a pus capac la batjocura față de acest stat. Pe D-stră, constituționalistul și patriotul-statalist moldovean V.Pușcașu, nu vă deranjează această batjocură? Judecând după faptul că ați acceptat să deveniți membru al comisiei constituționale dodoniste, defel nu vă deranjează!

D-le A.Țaranu ! Cu toată stima și respectul pe care eu îl am față de Domnia Voastră, dar vreau să vă pun o singură întrebare: ,,Chiar vă place batjocura față de Constituție, admisă de unii reprezentanți ai clasei politice și a unor instituții statale care folosesc lipsa mecanismelor juridice de consolidare a suveranității și independenței R.M.,, Dacă nu respectați statalitatea R.M. atunci recunoașteți deschis acest eveniment. . Constituționaliștii vorbesc de mai mulți ani despre întroducerea în Constituție a mecanismelor necesare de funcționare normală a ramurilor puterii și care ar exlude crizele, abuzurile, blocările etc Sau aceste probleme nu vă interesează.

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

