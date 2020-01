Anatol Țăranu: „Putin selectează acum figura care îi va fi fidelă totalmente”

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

Igor Grigoriev, fostul coleg de facultate al lui Igor Dodon, pe care șeful statului l-a acuzat că ar fi pus la dispoziția presei pozele pe care președintele le-a făcut în vacanțele sale de lux, a anunțat că nu are nicio legătură cu asta și că a părăsit Republica Moldova.

Vlad Filat nu a făcut nimic altceva decât să utilizeze prevederile legale pentru a-i fi redus termenul de detenție, iar eliberarea sa nu are în spate niciun fel de teorie a conspirației, în pofida acuzațiilor reciproce pe care și le-au adus Maia Sandu și Igor Dodon....

- Adică, nu admiteți faptul că Putin ar urmări să revină în fotoliul de premier, ci că va conduce țara din funția de președinte al Consiliului de Stat. Cum s-ar întâmpla acest lucru? - El nu are nevoie de funcția de premier, pentru că aceasta presupune mare responsabilitate. Putin are nevoie de control și de aceea își adjudecă calitatea de șef la Consiliul de Stat - un organ care va avea împuterniciri deosebite, care de fapt va fi controlor și la președinție, și la guvern, și la parlament. Pentru aceasta e nevoie de efectuarea unor schimbări în legislație, inclusiv în Constituție, astfel ca acest Consiliu să primească împuterniciri suplimentare. În asta constă esența reformei pe care o face acum Putin.

- Tot presa a anunțat că el se va ocupa de securitate și de forțele armate. Putin nemijlocit va conduce Consiliul de Stat, respectiv el are nevoie acolo de oameni fideli și verificați. În orice situație, Medvedev nu va fi pe post de figură hotărâtoare cum a fost, de exemplu, în calitate de prim-ministru, ci doar va îndeplini indicațiile lui Putin, ale președintelui Consiliului. Din acest punct de vedere, eu nu cred că aceste schimbări ale lui Medvedev de la Guvern la Consiliu de Securitate sau, eventual, la Consiliul de Stat, sunt principiale. Repet, problema este în tentativele lui Putin de a face ca puterea decizională în Federația Rusă să nu-i scape nici cu o iotă.

- Nu cred că este vreo neînțelegere. Medvedev este un subaltern fidel a lui Putin. Pur și simplu, Putin a dat drumul unul guvern tehnic și pregătește terenul pentru un guvern cu care va conlucra pe parcurs, când va deveni șeful Consiliului de Stat. Problema lui Putin este că trebuie să selecteze acum figura care îi va fi fidelă totalmente. De aceea și are nevoie de această schimbare. Totodată, trebuie să recunoaștem că Medvedev nu este cel mai eficient prim-ministru al Rusiei.

La începutul acestei săptămâni, Vladimir Putin a propus implementarea unui șir de schimbări în Constituția Rusiei, printre care: acordarea pentru Duma de Stat a dreptului de a numi prim-ministrul, înăsprirea condițiilor alegerii președintelui, astfel ca orice viitor președinte să fi trăit pe teritoriul Rusiei cel puțin 25 de ani și să nu aibă cetățenie străină, oferirea primatului legislației naționale asupra celei internaționale și altele. Peste câteva ore după aceste declarații, guvernul Medvedev și-a dat demisia in corpore, iar Putin, cu acordul unanim al Parlamentului, l-a numit în funcția de premier pe Mihail Mișustin, fost șef al Serviciului Fiscal Federal. Totodată, zilele trecute, liderul cecen, Razman Kadîrov s-a autosuspendat din funcție. Pentru a afla ce se poate ascunde în realitate după ultimele schimbări de la Moscova și ce repercusiuni pot avea acestea pentru R. Moldova, TIMPUL a realizat un interviu cu analistul politic Anatol Țăranu.

