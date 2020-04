Anatol Golea (despre creditul din Rusia): indiferent de decizia CC, acești bani NU VOR AJUNGE în R. Moldova

Parlamentul a aprobat săptămâna trecut un credit de peste 200 de milioane de euro din partea Rusiei și unul echivalent de are din partea FMI, bani care urmează să intre direct în bugetul statului. Acordul cu Rusia a fost însă blocat de CC.

Curtea Constituțională urmează să se pronunțe săptămâna aceasta, „pe fond” ,în legătură cu obiecțiile formulate de opoziția parlamentară la unele prevederi ale acordului de împărumut cu Rusia. Indiferent de viitoarea decizie a Curții Constituționale de la Chișinău, banii rusești cel mai probabil nu vor veni, declară la Europa Liberă jurnalistul și analistul politic Anatolie Golea.

Anatolie Golea: „Pentru mine este aproape clar că, indiferent de decizia Curții Constituționale, acești bani nu vor ajunge în Republica Moldova, pentru că a apărut acest scandal neplăcut pentru Federația Rusă, dar și pentru că în Federația Rusă lucrurile s-au complicat. Ține și de pandemia de coronavirus care ia amploare în Rusia, și de prețurile la petrol care continuă să scadă și, conform pronosticurilor, și marca Brent ar putea ajunge aproape de zero în lunile următoare, mai precis în iunie, de aceea Federația Rusă are nevoie de bani. Deși suma nu este foarte mare pentru Federația Rusă, două sute de milioane de euro oricum contează.”

Europa Liberă: Și are acum un motiv în plus să nu dea acest credit?

Anatolie Golea: „Da, Rusia are un motiv în plus, indiferent de decizia Curții Constituționale, să nu dea acești bani. Mai ales pentru că are nevoie de acești bani, Federația Rusă a emis așa-zisele eurobonduri, s-a creditat, a luat credite pe piața internațională la 4%. Și dacă iei la 4%, ceea ce pentru eurobonduri este iarăși un procent bun, pentru că Ucraina anterior a luat, pare-mi-se, la 7,5 sau 7,8%, dar nu are rost să dai cu 2% și să iei de undeva cu 4%. Deci, putem considera că acest credit până la urmă a eșuat.”

