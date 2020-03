Anatol Moraru: Republica Moldova – țara care nu-și cinstește eroii, dar îi ridică în slăvi pe „eliberatori”

O nălucă bântuie prin politica din cele doua state românești – năluca… fricii. Departe de mine ideea de a face din zisele lui Karl Marx un etalon al gândirii și al exprimării, cu atât mai puțin o unitate de măsură utilă în analiza politică. Am ajuns însă...

În legătură cu şedinţa comună de la Iaşi a guvernelor de la Bucureşti şi Chişinău am reţinut două declaraţii, ambele simbolice, făcute de doi moldoveni. Una aparţine socialistului I. Dodon din R. Moldova, a doua - prim-ministrui român Mihai Răzvan Ungureanu.

Interdicţia asupra utilizării pungilor din plastic de unică folosinţă a intrat în vigoare duminică în statul american New York, o decizie menită să pună capăt utilizării anuale a 23 de miliarde de astfel de pungi care sufocă gropile de gunoi şi umplu de deşeuri...

Astazi este o zi speciala. Este a treia zi, din a treia luna anului. Din punct de vedere numerologic, ziua poarta incarcaturi vibrationale speciale. Pentru a intelege mai bine magia cifrei 3, ia in calcul urmatoarele “coincidente”. Traim intr-o lume tridimensionala, pe a treia planeta...

Analistul economic Adrian Câciu a explicat într-o postare scrisă pe propriul cont de Facebook despre cum reducerea accizei la combustibil nu are efecte pozitive. Potrivit acestuia, „scăderea accizei are efect zero”.

Nu știm ce i se năzare președintelui Dodon, dar un stat cu o guvernare necoruptă, dedicată propășirii comunității, ar fi înscris cu litere de aur într-o carte a memoriei numele fiecărui cetățean care a luptat nu pentru Iosif Stalin în Coreea, nu pe Leonid Brejnev în Afganistan, ci pentru integritatea statului, foarte fraged atunci, Republica Moldova. Nu avem nimic împotrivă că ministerele de resort trimit circulare prin care indică modul cum trebuie venerați cei care au luptat în Afganistan sau cei care au fost duși să lichideze consecințele avariei de la Cernobâl, dar să manifești atâta indiferență față de cetățenii care și-au vărsat sângele pentru ca țara să fie rotundă, frizează cinismul. Mai ales când vedem că ei s-au jertfit în zadar, or , între timp, separatiștii transnistreni și-au făcut cu ajutorul Rusiei un stat aparte. Să-i dăm dreptate lui Oazu Nantoi, unul dintre cei mai avizați experți ai problemei transnistrene, care declară franc: conflictul nu a fost soluționat până acum pentru că, începând cu 1992, am avut la guvernare mulți oameni corupți și agenți ai Kremlinului. Nu face excepție nici președintele Dodon când pupă cu regularitate poala mantiei țarului Vladimir Putin.

